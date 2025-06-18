Стефанчук відповів на закиди про несправедливість санкцій щодо громадян України

Як вважає Стефанчук, буде дивно вимагати від партнерів відповідальність за обходження санкцій та лазівки, і не вимагати цього для України.

"Саме тому український парламент прийняв рішення встановити в Україні кримінальну відповідальність за обходження санкцій. Те, що це комусь не подобається, те, що це хтось приміряє цей піджачок на себе, це ж неправильно", - сказав голова ВРУ.

Він наголосив, що Україна не будує державну і міжнародну політику "з огляду на інтереси окремих індивідуумів", а будує з огляду на інтереси держави.

"І коли починають перегортати старі платівки, які колись були - ти перекидаєш, а текст один і той самий: ви несправедливо вводите санкції до громадян України", - сказав Стефанчук.

Спікер парламенту розповів, що звернувся до РНБО з проханнями надати список громадян України, проти яких були введені санкції з 2014 по 2019 рік. У цьому переліку майже 700 осіб.

Він наголосив, що з цього часу законодавство не змінилося. Чинний парламент проголосував лише за декілька змін, вони, зокрема, стосувалися позбавлення державних нагород.

"А в усьому іншому український парламент, українські правозастосувачі використовують той закон, який прийшов в спадщину з 2014 року. Той досвід по накладенню санкцій, який прийшов з 2014 року. Тому, друзі, давайте так: або хрестик, або інше", - додав Стефанчук.