Стефанчук ответил на упреки о несправедливости санкций против граждан Украины

Как считает Стефанчук, будет странно требовать от партнеров ответственность за обхождение санкций и лазейки, и не требовать этого для Украины.

"Именно поэтому украинский парламент принял решение установить в Украине уголовную ответственность за обхождение санкций. То, что это кому-то не нравится, то, что это кто-то примеряет этот пиджачок на себя, это же неправильно", - сказал глава ВРУ.

Он подчеркнул, что Украина не строит государственную и международную политику "учитывая интересы отдельных индивидуумов", а строит, учитывая интересы государства.

"И когда начинают переворачивать старые пластинки, которые когда-то были - ты перебрасываешь, а текст один и тот же: вы несправедливо вводите санкции к гражданам Украины", - сказал Стефанчук.

Спикер парламента рассказал, что обратился в СНБО с просьбами предоставить список граждан Украины, против которых были введены санкции с 2014 по 2019 год. В этом перечне почти 700 человек.

Он подчеркнул, что с этого времени законодательство не изменилось. Действующий парламент проголосовал лишь за несколько изменений, они, в частности, касались лишения государственных наград.

"А во всем остальном украинский парламент, украинские правоприменители используют тот закон, который пришел в наследство с 2014 года. Тот опыт по наложению санкций, который пришел с 2014 года. Поэтому, друзья, давайте так: или крестик, или другое", - добавил Стефанчук.