Ставлення поляків до надання допомоги Україні змінилось: результати опитування

За даними дослідження, наразі 52,2% поляків вважають, що країна має й надалі надавати військову допомогу Україні. Водночас частка противників такої підтримки досягла 45,2%. Ще 2,5% респондентів не змогли визначитися з відповіддю.

Видання підкреслює, що суспільна думка суттєво погіршилася порівняно з кінцем 2022 року. Тоді військову допомогу Києву підтримувала абсолютна більшість - 77,5% опитаних, а проти виступали лише 18,3%.

Хто найчастіше виступає проти

Найбільше противників надання допомоги Україні фіксують серед виборців опозиційних партій. Йдеться насамперед про прихильників політичних сил "Право і справедливість", "Конфедерація" та Razem.

Крім того, скептичні настрої переважають серед таких категорій:

громадяни, які не беруть участі у виборах;

мешканці сільської місцевості;

молоді респонденти.

За оцінкою Rzeczpospolita, стрімка зміна настроїв у суспільстві відбувається на тлі різкого загострення польсько-українських відносин через історичні питання.

Зокрема, обурення польських політиків викликало рішення президента України присвоїти одному з військових підрозділів ім'я героїв УПА.

Також додаткову критику уряду Дональда Туска спровокувала поява інформації про передачу українській стороні п’яти ракет PAC-3 для ЗРК Patriot.