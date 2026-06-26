Як скандал з орденом Зеленського змінив рейтинг Навроцького: опитування
Рівень довіри поляків до президента Кароля Навроцького досяг історичного максимуму. Стрімке зростання його рейтингу збіглося з рішенням позбавити ордена українського президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.
Згідно з даними опитування IBRiS, рівень довіри до Кароля Навроцького зріс на 8,4 відсоткового пункти за місяць і склав рекордні 54,8%. Він перевершив попередній історичний максимум, який належав ексспікеру Сейму Шимону Головні (54,4% у січні 2024 року).
Видання зазначає, що такий стрибок популярності може бути прямо пов'язаний із рішенням забрати орден Білого Орла у президента України Володимира Зеленського.
Водночас недовіру до Навроцького висловили 39,3% респондентів. Для польської політики ситуація, коли політик має більше позитивних оцінок, ніж негативних, є рідкістю.
Опитування проводилося 19-21 червня методом телефонного анкетування. У ньому взяла участь 1100 респондентів.
Нагадаємо, 19 червня Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої державної нагороди Польщі.
Причиною такого кроку стало присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.
Після цього про намір відмовитися від польських держнагород оголосили колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. До них також долучилися керівник ОП Кирило Буданов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та ексглава уряду Володимир Гройсман.
Водночас стало відомо, що орден Білого Орла, якого позбавили Володимира Зеленського, зберігатиметься в Канцелярії президента Польщі. Польська сторона повідомила, що вже отримала нагороду поштою.