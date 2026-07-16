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Отношение поляков к оказанию помощи Украине изменилось: результаты опроса

21:58 16.07.2026 Чт
2 мин
Смена настроений в польском обществе происходит на фоне сложных отношений между странами
aimg Валерий Ульяненко
Фото: все больше поляков выступают против оказания помощи Украине (Getty Images)

В Польше существенно снизилась доля граждан, выступающих за продление военной поддержки Украины. Главной причиной смены настроений называют исторические споры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса, проведенного по заказу Rzeczpospolita.

По данным исследования, сейчас 52,2% поляков считают, что страна должна и дальше оказывать военную помощь Украине. В то же время доля противников такой поддержки достигла 45,2%. Еще 2,5% респондентов затруднились определиться с ответом.

Издание подчеркивает, что общественное мнение существенно ухудшилось по сравнению с концом 2022 года. Тогда военную помощь Киеву поддерживало абсолютное большинство - 77,5% опрошенных, а против выступали только 18,3%.

Кто чаще всего выступает против

Больше всего противников оказания помощи Украине фиксируют среди избирателей оппозиционных партий. Речь идет прежде всего о сторонниках политических сил "Право и справедливость", "Конфедерация" и Razem.

Кроме того, скептические настроения преобладают среди следующих категорий:

  • граждане, не участвующие в выборах;
  • жители сельской местности;
  • молодые респонденты.

По оценке Rzeczpospolita, стремительное изменение настроений в обществе происходит на фоне резкого обострения польско-украинских отношений из-за исторических вопросов.

В частности, возмущение польских политиков вызвало решение президента Украины присвоить одному из воинских подразделений имя героев УПА.

Также дополнительную критику правительства Дональда Туска спровоцировало появление информации о передаче украинской стороне пяти ракет PAC-3 для ЗРК Patriot.

Напомним, уровень доверия поляков к президенту Каролю Навроцкому достиг рекордной отметки. Рост его популярности совпал с решением лишить президента Украины госнаграды Польши.

Отметим, по результатам опроса, 59,7% поляков не поддерживают вступление Украины в Евросоюз. В частности, 27,4% респондентов ответили "скорее нет", в то время как 32,3% заявили о категорическом неприятии такого шага.

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