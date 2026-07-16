Отношение поляков к оказанию помощи Украине изменилось: результаты опроса

По данным исследования, сейчас 52,2% поляков считают, что страна должна и дальше оказывать военную помощь Украине. В то же время доля противников такой поддержки достигла 45,2%. Еще 2,5% респондентов затруднились определиться с ответом.

Издание подчеркивает, что общественное мнение существенно ухудшилось по сравнению с концом 2022 года. Тогда военную помощь Киеву поддерживало абсолютное большинство - 77,5% опрошенных, а против выступали только 18,3%.

Кто чаще всего выступает против

Больше всего противников оказания помощи Украине фиксируют среди избирателей оппозиционных партий. Речь идет прежде всего о сторонниках политических сил "Право и справедливость", "Конфедерация" и Razem.

Кроме того, скептические настроения преобладают среди следующих категорий:

граждане, не участвующие в выборах;

жители сельской местности;

молодые респонденты.

По оценке Rzeczpospolita, стремительное изменение настроений в обществе происходит на фоне резкого обострения польско-украинских отношений из-за исторических вопросов.

В частности, возмущение польских политиков вызвало решение президента Украины присвоить одному из воинских подразделений имя героев УПА.

Также дополнительную критику правительства Дональда Туска спровоцировало появление информации о передаче украинской стороне пяти ракет PAC-3 для ЗРК Patriot.