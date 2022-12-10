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Ставки зросли: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

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Україна, Субота 10 грудня 2022 15:26
Ставки зросли: під який відсоток можна розмістити депозит у банку Фото: ставки для населення втричі нижчі від рівня інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У листопаді 2022 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,0% річних. Порівняно з жовтнем ставки зросли на 0,8 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті у листопаді не змінилися - 0,7%.

У листопаді 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 9,2% до 9,8% річних, валютними зросли з 1,4% до 1,5% річних.

Ставки зросли: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Депозитний портфель банків у листопаді зріс на 1,0% до 1 783 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 2,5% до 884 млрд гривень, підприємств зріс на 2,0% до 854 млрд гривень.

Ставки зросли: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Нагадаємо, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у листопаді 2022 року у національній валюті становили 35,1% річних. Порівняно з жовтнем ставки впали на 2,7 в.п.

За даними НБУ, попри номінальне зростання, реальні ставки за гривневими активами залишаються негативними, враховуючи очікуваний рівень інфляції у 2022-2023 роках.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2022 року становитиме 30%. 2023 року інфляція сповільниться до 20,8%, а 2024 року - до 9,4%.

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Національний банк України
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