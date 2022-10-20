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Що буде з цінами в Україні: НБУ змінив прогноз до кінця року

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Україна, Четвер 20 жовтня 2022 14:45
Що буде з цінами в Україні: НБУ змінив прогноз до кінця року Фото: гривня втратить третину своєї вартості (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2022 року становитиме понад 30%. У липні НБУ також прогнозував інфляцію на рівні 31%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube .

Згідно з оновленим прогнозом, у 2023 році інфляція сповільниться до 20,8% (попередній прогноз - 20,7%), а у 2024 році - до 9.4% (прогноз не змінився).

Що буде з цінами в Україні: НБУ змінив прогноз до кінця року

Як зазначив Пишний, інфляція наприкінці цього року прискориться до близько 30%, але знижуватиметься в наступні роки за умови очікуваного зниження ризиків безпеки та злагодженої монетарної та фіскальної політики.

"Прискорення інфляції цього року можна вважати досить помірним з огляду на виклики наймасштабнішої європейської війни з часів Другої світової та багаторічні інфляційні рекорди у багатьох країнах світу", - сказав глава НБУ.

Національний банк очікує, що з наступного року інфляція почне сповільнюватись завдяки:

  • поступового налагодження логістики та виробництва;
  • згасання світової інфляції;
  • помірно жорстким монетарним умовам;
  • зваженої монетарної політики уряду та відмови від монетизації бюджету.

Зниження ризиків безпеки з середини наступного року, яке є основним припущенням базового прогнозу, дозволить:

  • покращити інфляційні очікування;
  • знизити ризики для підприємницької діяльності;
  • знизити виробничі витрати та налагодити логістику;
  • відновити потужність підприємств.

"Все це сприятиме уповільненню інфляції наступного року нижче 21%, а через рік - нижче 10%", - сказав він.

Зазначимо, що уряд очікує, що інфляція в Україні становитиме 30,1% у 2022 році та 30% у 2023 році.

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