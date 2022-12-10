Ставки выросли: под какой процент можно разместить депозит в банке

В ноябре 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,0% годовых. По сравнению с октябрем ставки выросли на 0,8 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в ноябре не изменились - 0,7%.

В ноябре 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 9,2% до 9,8% годовых, по валютным выросли с 1,4% до 1,5% годовых.

Депозитный портфель банков в ноябре вырос на 1,0% до 1 783 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 2,5% до 884 млрд гривен, предприятий вырос на 2,0% до 854 млрд гривен.