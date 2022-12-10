Ставки выросли: под какой процент можно разместить депозит в банке
В ноябре 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,0% годовых. По сравнению с октябрем ставки выросли на 0,8 п.п.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в ноябре не изменились - 0,7%.
В ноябре 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 9,2% до 9,8% годовых, по валютным выросли с 1,4% до 1,5% годовых.
Депозитный портфель банков в ноябре вырос на 1,0% до 1 783 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 2,5% до 884 млрд гривен, предприятий вырос на 2,0% до 854 млрд гривен.
Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2022 года в национальной валюте составляли 35,1% годовых. По сравнению с октябрем ставки упали на 2,7 п.п.
По данным НБУ, несмотря на номинальный рост, реальные ставки по гривневым активам остаются отрицательными, учитывая ожидаемый уровень инфляции в 2022-2023 годах.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2022 года составит 30%. В 2023 году инфляция замедлится до 20,8%, а в 2024 году - до 9,4%.