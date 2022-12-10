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Банки знизили ставки для населення: скільки коштує кредит

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Україна, Субота 10 грудня 2022 12:38
Банки знизили ставки для населення: скільки коштує кредит Фото: банки знизили ставки за кредитами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у листопаді 2022 року у національній валюті становили 35,1% річних. Порівняно з жовтнем ставки впали на 2,7 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 4,2% до 3,7% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у листопаді зросли з 19,7% до 20,8% річних, валютними впали з 6,0% до 5,4%.

Банки знизили ставки для населення: скільки коштує кредит

Кредитний портфель банків за листопад скоротився на 0,6% до 1047 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 0,8% до 225 млрд гривень, підприємств скоротилося на 0,5% до 795 млрд гривень.

Банки знизили ставки для населення: скільки коштує кредит

Нагадаємо, чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-жовтні 2022 року склав 10,978 млрд гривень. Четвертий місяць поспіль банківська система зберігає прибутковість.

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