Банки знизили ставки для населення: скільки коштує кредит

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у листопаді 2022 року у національній валюті становили 35,1% річних. Порівняно з жовтнем ставки впали на 2,7 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 4,2% до 3,7% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у листопаді зросли з 19,7% до 20,8% річних, валютними впали з 6,0% до 5,4%.

Кредитний портфель банків за листопад скоротився на 0,6% до 1047 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 0,8% до 225 млрд гривень, підприємств скоротилося на 0,5% до 795 млрд гривень.