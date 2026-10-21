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У Києві РФ вдарила по 24-поверхівці, є загиблі

08:25 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
У Києві РФ вдарила по 24-поверхівці, є загиблі Фото: унаслідок обстрілу Києва загинула людина (facebook.com DSNSKyiv)
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У Києві вранці пролунали вибухи - росіяни атакували 24-поверховий будинок у Святошинському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та КМВА.

"У Святошинському районі влучання в 24-поверховий житловий будинок на рівні 20 поверху. Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.

Згодом в КМВА додали, що через удар по багатоповерхівці загинула людина.

"На жаль, відомо про одного загиблого внаслідок удару по житловому будинку у Святошинському районі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - додали у КМВА.

Також одна людина постраждала.

Згодом Кличко додав, що стало відомо про ще одну загиблу людину. Таким чином кількість жертв обстрілу збільшилась до двох.

Нагадаємо, вночі в Києві також було неспокійно - ворог поцілив в об'єкт транспортної інфраструктури.

При цьому президент США Дональд Трамп продовжує наполягати, щоб саме Україна "захотіла" укласти угоду з РФ.

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