ua ru
Чт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ставки майже не зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Новость на русском →
Україна, Четвер 10 листопада 2022 11:01
Ставки майже не зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку Фото: ставки для населення втричі нижчі від рівня інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У жовтні 2022 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 9,2% річних. Порівняно з вереснем ставки зросли на 0,1 п.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті у жовтні впали на 0,1 в.п. до 0,7%.

Ставки майже не зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

У жовтні 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств впали з 9,3% до 9,2% річних, за валютними зросли з 1,2% до 1,4% річних.

Депозитний портфель банків у жовтні зріс на 4,0% до 1765 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 1,0% до 863 млрд гривень, підприємств зріс на 5,3% до 840 млрд гривень.

Ставки майже не зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Нагадаємо, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у жовтні 2022 року у гривні зросли на 1,6 в.п. до 37,8% річних.

За даними НБУ, попри номінальне зростання, реальні ставки за гривневими активами залишаються негативними, враховуючи очікуваний рівень інфляції у 2022-2023 роках.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2022 року становитиме 30%. 2023 року інфляція сповільниться до 20,8%, а 2024 року - до 9,4%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України банки
NEWS
Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)
Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)
DAILY
Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа