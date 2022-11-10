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Ставки почти не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 11:01
Ставки почти не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке Фото: ставки для населения в три раза ниже уровня инфляции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В октябре 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,2% годовых. По сравнению с сентябрем ставки выросли на 0,1 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в октябре упали на 0,1 п.п. до 0,7%.

Ставки почти не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

В октябре 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий упали с 9,3% до 9,2% годовых, по валютным выросли с 1,2% до 1,4% годовых.

Депозитный портфель банков в октябре вырос на 4,0% до 1 765 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,0% до 863 млрд гривен, предприятий вырос на 5,3% до 840 млрд гривен.

Ставки почти не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре 2022 года в гривне выросли на 1,6 п.п. до 37,8% годовых.

По данным НБУ, несмотря на номинальный рост, реальные ставки по гривневым активам остаются отрицательными, учитывая ожидаемый уровень инфляции в 2022-2023 годах.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2022 года составит 30%. В 2023 году инфляция замедлится до 20,8%, а в 2024 году - до 9,4%.

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