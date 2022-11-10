ua ru
Чт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит

Новость на русском →
Україна, Четвер 10 листопада 2022 10:45
Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит Фото: банки підвищили ставки за кредитами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у жовтні 2022 року у національній валюті становили 37,8% річних. Порівняно з вереснем ставки зросли на 1,6 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 4,7% до 4,2% річних.

Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у жовтні впали з 19,8% до 19,7% річних, валютними зросли з 5,5% до 6,0%.

Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит

Кредитний портфель банків за жовтень скоротився на 1,3% до 1054 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 1,8% до 227 млрд гривень, підприємств скоротилося на 1,1% до 801 млрд гривень.

Нагадаємо, чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-вересні 2022 року склав 7,37 млрд гривень. Третій місяць поспіль банківська система зберігає прибутковість.

Читайте РБК-Україна в Google News
банки Національний банк України
NEWS
Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)
Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)
DAILY
Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа