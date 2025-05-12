Ставка на майбутнє: яку спеціальність обрати, щоб не сидіти без роботи

Обираючи виш та напрямок майбутнього навчання випускники й абітурієнти закладають фундамент своєї професійної кар'єри та фінансового добробуту. Проте визначитись з цим питанням для багатьох - не просто.
Докладніше про те, які спеціальності були найпопулярнішими серед абітурієнтів минулого року, які фахівці потрібні в Україні цьогоріч, а також що відомо про найбільш актуальні напрямки роботи на найближчі 10 років, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно зі складеним рейтингом інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA", найпопулярнішими спеціальностями за кількістю поданих абітурієнтами заяв у 2024 році стали:
"Як і в попередні роки, сприйняття абітурієнтами певних спеціальностей як престижних особливо не змінилося", - зауважили експерти.
Отже, можна припустити, що деякі з цих напрямків навчання залишаться популярними серед майбутніх студентів і цього року.
Тим часом серед найменш популярних спеціальностей минулого року згадуються: "Суднобудування" (217 заяв), "Громадське здоров'я" (163 заяви), "Освітні, педагогічні науки" (75 заяв), "Релігієзнавство" (62 заяви) та "Управління інформаційною безпекою" (12 заяв).
У Тернопільському обласному центрі зайнятості розповіли (виходячи з даних дослідження актуальних професій майбутнього), що найбільш затребувані професії охоплюють різні галузі - від IT до традиційних робітничих спеціальностей.
До двадцятки найважливіших для України професій потрапили при цьому такі:
На платформі "Дія.Безбар'єрність" українцям розповіли, що ринок праці сьогодні докорінно змінюється завдяки технологіям. Однак бити на сполох українцям не радять, адже класичні професії "не відмирають, а радше трансформуються".
До переліку напрямків роботи та професій, що будуть актуальними впродовж найближчих 10 років, потрапили такі:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у вишах України з'явиться нова категорія викладачів.
Читайте також, для вступу на які спеціальності потрібно складати творчий конкурс цього року.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Вступ.ОСВІТА.UA", прес-служба Тернопільського обласного центру зайнятості, Grivnya.in.ua, "Дія.Безбар'єрність".
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