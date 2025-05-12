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Ставка на будущее: какую специальность выбрать, чтобы не сидеть без работы

Выбрать специальность для интересной учебы и успешной карьеры может быть нелегко (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Выбирая вуз и направление будущего обучения выпускники и абитуриенты закладывают фундамент своей профессиональной карьеры и финансового благополучия. Однако определиться с этим вопросом для многих - не просто.

Подробнее о том, какие специальности были самыми популярными среди абитуриентов в прошлом году, какие специалисты нужны в Украине в этом году, а также что известно о наиболее актуальных направлениях работы на ближайшие 10 лет, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Самые популярные специальности прошлого года

Согласно составленному рейтингу информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA", самыми популярными специальностями по количеству поданных абитуриентами заявлений в 2024 году стали:

  • "Психология" (49 782 заявления);
  • "Менеджмент" (47 813 заявлений);
  • "Филология" (44 663 заявления);
  • "Право" (40 265 заявлений);
  • "Компьютерные науки" (33 121 заявление).

"Как и в предыдущие годы, восприятие абитуриентами определенных специальностей как престижных особо не изменилось", - отметили эксперты.

Следовательно, можно предположить, что некоторые из этих направлений обучения останутся популярными среди будущих студентов и в этом году.

Между тем среди наименее популярных специальностей прошлого года упоминаются: "Судостроение" (217 заявлений), "Общественное здоровье" (163 заявления), "Образовательные, педагогические науки" (75 заявлений), "Религиоведение" (62 заявления) и "Управление информационной безопасностью" (12 заявлений).

Какие специалисты нужны в Украине в 2025 году

В Тернопольском областном центре занятости рассказали (исходя из данных исследования актуальных профессий будущего), что наиболее востребованные профессии охватывают различные отрасли - от IT до традиционных рабочих специальностей.

В двадцатку важнейших для Украины профессий попали при этом такие:

  • рабочий строительной специальности;
  • медицинский работник;
  • квалифицированный рабочий;
  • учитель;
  • медицинский технолог;
  • разработчик программного обеспечения;
  • специалист по кибербезопасности;
  • аналитик данных;
  • менеджер проектов;
  • UX/UI дизайнер;
  • специалист по цифровому маркетингу;
  • специалист по автоматизации бизнес-процессов;
  • эколог;
  • веб-разработчик;
  • специалист по HR;
  • агент по недвижимости;
  • финансовый аналитик;
  • специалист по обслуживанию клиентов;
  • логист;
  • специалист по альтернативной энергетике.

Актуальные профессии на ближайшие 10 лет

На платформе "Дія.Безбар'єрність" украинцам рассказали, что рынок труда сегодня в корне меняется благодаря технологиям. Однако бить тревогу украинцам не советуют, ведь классические профессии "не отмирают, а скорее трансформируются".

В перечень направлений работы и профессий, которые будут актуальными в течение ближайших 10 лет, попали такие:

  • программирование и разработка (разработчик программного обеспечения, специалист по цифровому маркетингу, аналитик Big Data, разработчик смарт-устройств, веб-разработчик, специалист по кибербезопасности, аналитик квантового машинного обучения);
  • образование и самосовершенствование (онлайн-учитель, коуч-тренер, фитнес-тренер, имидж-консультант, психотерапевт);
  • дизайн и создание контента (разработчик интернет-контента, UX-дизайнер, 3D-архитектор и инженер, аналитик социальных сетей);
  • маркетинг и продажи (менеджер сообщества, финансовый менеджер, профессионал по работе с клиентами, внутренний торговый представитель, специалист по электронной коммерции, менеджер по инновациям, специалист по повышению квалификации персонала, менеджер платного трафика);
  • экология (инженер-эколог, менеджер по утилизации отходов, профессионал по возобновляемой и альтернативной энергетике);
  • медицина и уход (инженер больницы, персональный онлайн-смотритель, инженер-генетик).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в вузах Украины появится новая категория преподавателей.

Читайте также, для поступления на какие специальности нужно сдавать творческий конкурс в этом году.

При подготовке материала были использованы следующие источники: "Вступ.ОСВІТА.UA", пресс-служба Тернопольского областного центра занятости, Grivnya.in.ua, "Дія.Безбар'єрність".

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