Ставка на будущее: какую специальность выбрать, чтобы не сидеть без работы

Выбирая вуз и направление будущего обучения выпускники и абитуриенты закладывают фундамент своей профессиональной карьеры и финансового благополучия. Однако определиться с этим вопросом для многих - не просто.
Подробнее о том, какие специальности были самыми популярными среди абитуриентов в прошлом году, какие специалисты нужны в Украине в этом году, а также что известно о наиболее актуальных направлениях работы на ближайшие 10 лет, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно составленному рейтингу информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA", самыми популярными специальностями по количеству поданных абитуриентами заявлений в 2024 году стали:
"Как и в предыдущие годы, восприятие абитуриентами определенных специальностей как престижных особо не изменилось", - отметили эксперты.
Следовательно, можно предположить, что некоторые из этих направлений обучения останутся популярными среди будущих студентов и в этом году.
Между тем среди наименее популярных специальностей прошлого года упоминаются: "Судостроение" (217 заявлений), "Общественное здоровье" (163 заявления), "Образовательные, педагогические науки" (75 заявлений), "Религиоведение" (62 заявления) и "Управление информационной безопасностью" (12 заявлений).
В Тернопольском областном центре занятости рассказали (исходя из данных исследования актуальных профессий будущего), что наиболее востребованные профессии охватывают различные отрасли - от IT до традиционных рабочих специальностей.
В двадцатку важнейших для Украины профессий попали при этом такие:
На платформе "Дія.Безбар'єрність" украинцам рассказали, что рынок труда сегодня в корне меняется благодаря технологиям. Однако бить тревогу украинцам не советуют, ведь классические профессии "не отмирают, а скорее трансформируются".
В перечень направлений работы и профессий, которые будут актуальными в течение ближайших 10 лет, попали такие:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в вузах Украины появится новая категория преподавателей.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: "Вступ.ОСВІТА.UA", пресс-служба Тернопольского областного центра занятости, Grivnya.in.ua, "Дія.Безбар'єрність".
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