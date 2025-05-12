Ставка на будущее: какую специальность выбрать, чтобы не сидеть без работы

Самые популярные специальности прошлого года

Согласно составленному рейтингу информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA", самыми популярными специальностями по количеству поданных абитуриентами заявлений в 2024 году стали:

"Психология" (49 782 заявления);

"Менеджмент" (47 813 заявлений);

"Филология" (44 663 заявления);

"Право" (40 265 заявлений);

"Компьютерные науки" (33 121 заявление).

"Как и в предыдущие годы, восприятие абитуриентами определенных специальностей как престижных особо не изменилось", - отметили эксперты.

Следовательно, можно предположить, что некоторые из этих направлений обучения останутся популярными среди будущих студентов и в этом году.

Между тем среди наименее популярных специальностей прошлого года упоминаются: "Судостроение" (217 заявлений), "Общественное здоровье" (163 заявления), "Образовательные, педагогические науки" (75 заявлений), "Религиоведение" (62 заявления) и "Управление информационной безопасностью" (12 заявлений).

Какие специалисты нужны в Украине в 2025 году

В Тернопольском областном центре занятости рассказали (исходя из данных исследования актуальных профессий будущего), что наиболее востребованные профессии охватывают различные отрасли - от IT до традиционных рабочих специальностей.

В двадцатку важнейших для Украины профессий попали при этом такие:

рабочий строительной специальности;

медицинский работник;

квалифицированный рабочий;

учитель;

медицинский технолог;

разработчик программного обеспечения;

специалист по кибербезопасности;

аналитик данных;

менеджер проектов;

UX/UI дизайнер;

специалист по цифровому маркетингу;

специалист по автоматизации бизнес-процессов;

эколог;

веб-разработчик;

специалист по HR;

агент по недвижимости;

финансовый аналитик;

специалист по обслуживанию клиентов;

логист;

специалист по альтернативной энергетике.

Актуальные профессии на ближайшие 10 лет

На платформе "Дія.Безбар'єрність" украинцам рассказали, что рынок труда сегодня в корне меняется благодаря технологиям. Однако бить тревогу украинцам не советуют, ведь классические профессии "не отмирают, а скорее трансформируются".

В перечень направлений работы и профессий, которые будут актуальными в течение ближайших 10 лет, попали такие: