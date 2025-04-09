У вишах України з'явиться нова категорія викладачів: про що йдеться
Нещодавно президент України підписав закон щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти. Він зменшує навчальне навантаження науково-педагогічних працівників, а також запроваджує у вишах нову категорію викладачів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки.
Коли запрацює підписаний президентом закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти (ЗВО) у вівторок, 8 квітня 2025 року.
Документ спрямовано на:
- підвищення ролі наукової діяльності в системі вищої освіти;
- створення гнучких можливостей для залучення фахівців-практиків до викладання.
У МОН уточнили, що норми закону набудуть чинності з 2025/2026 навчального року.
"Заклади вищої освіти мають урахувати нові положення під час планування навчального навантаження та організації освітнього процесу", - зазначили в міністерстві.
Що зміниться для працівників вишів
У Міністерстві освіти й науки розповіли, що підписаний главою держави закон передбачає такі ключові зміни:
- зменшення навчального навантаження науково-педагогічних працівників - з 600 до 460-480 годин на ставку (за навчальний рік);
- підвищення значущості наукової роботи - науковий складник має становити щонайменше 30%;
- запровадження нової категорії - педагогічних працівників (ними можуть стати фахівці-практики, залучені до викладання без обов'язку провадити наукову діяльність);
- надання автономії ЗВО у встановленні норм і обсягів наукової роботи - відповідно до стратегічних пріоритетів закладу чи окремих наукових напрямів.
Який статус матиме педагогічний працівник
В цілому закон підсилює роль науково-педагогічних працівників (НПП) як науковців. Тобто запровадження нової категорії - педагогічних працівників - не зменшує їхній престиж, а лише розширює можливості вишів, надаючи вибір між фокусом:
- або на науці;
- або на практиці.
Тим часом педагогічними працівниками зможуть стати досвідчені фахівці-практики, які викладатимуть до 30% дисциплін за програмою.
Їхня роль - підсилити практичну орієнтацію освіти (адже вони не зобов'язані будуть провадити наукову діяльність).
У МОН уточнили, що закон не передбачає примусового звільнення НПП з роботи, якщо вони не наберуть 30% наукової діяльності.
"Викладачів можуть перевести до категорії педагогічних працівників у разі недостатнього обсягу наукової діяльності. Остаточне рішення ухвалює ЗВО", - пояснили українцям.
Нагадаємо, раніше у МОН визначили, хто і як вступатиме до вишів у 2025 році (і де буде творчий конкурс).
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