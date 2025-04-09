У вишах України з'явиться нова категорія викладачів: про що йдеться

Нещодавно президент України підписав закон щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти. Він зменшує навчальне навантаження науково-педагогічних працівників, а також запроваджує у вишах нову категорію викладачів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки.

Коли запрацює підписаний президентом закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти (ЗВО) у вівторок, 8 квітня 2025 року.

Документ спрямовано на:

підвищення ролі наукової діяльності в системі вищої освіти;

створення гнучких можливостей для залучення фахівців-практиків до викладання.

У МОН уточнили, що норми закону набудуть чинності з 2025/2026 навчального року.

"Заклади вищої освіти мають урахувати нові положення під час планування навчального навантаження та організації освітнього процесу", - зазначили в міністерстві.

Що зміниться для працівників вишів

У Міністерстві освіти й науки розповіли, що підписаний главою держави закон передбачає такі ключові зміни:

зменшення навчального навантаження науково-педагогічних працівників - з 600 до 460-480 годин на ставку (за навчальний рік);

підвищення значущості наукової роботи - науковий складник має становити щонайменше 30%;

запровадження нової категорії - педагогічних працівників (ними можуть стати фахівці-практики, залучені до викладання без обов'язку провадити наукову діяльність);

надання автономії ЗВО у встановленні норм і обсягів наукової роботи - відповідно до стратегічних пріоритетів закладу чи окремих наукових напрямів.

Який статус матиме педагогічний працівник

В цілому закон підсилює роль науково-педагогічних працівників (НПП) як науковців. Тобто запровадження нової категорії - педагогічних працівників - не зменшує їхній престиж, а лише розширює можливості вишів, надаючи вибір між фокусом:

або на науці;

або на практиці.

Тим часом педагогічними працівниками зможуть стати досвідчені фахівці-практики, які викладатимуть до 30% дисциплін за програмою.

Їхня роль - підсилити практичну орієнтацію освіти (адже вони не зобов'язані будуть провадити наукову діяльність).

У МОН уточнили, що закон не передбачає примусового звільнення НПП з роботи, якщо вони не наберуть 30% наукової діяльності.

"Викладачів можуть перевести до категорії педагогічних працівників у разі недостатнього обсягу наукової діяльності. Остаточне рішення ухвалює ЗВО", - пояснили українцям.