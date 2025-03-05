У МОН визначили, хто і як вступатиме до вишів у 2025 році: де буде творчий конкурс
Міністерство освіти й науки України затвердило Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році. В ньому визначено, зокрема, на які спеціальності потрібно складати творчий конкурс.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний документ, оприлюднений на сайті МОН.
На які спеціальності цього року треба складати творчий конкурс
Згідно з Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році, вступники, як і минулого року, повинні будуть успішно скласти національний мультипредметний тест (НМТ) - із чотирьох предметів.
При цьому позаконкурсний вступ (навіть на контракт) за всіма спеціальностями та рівнями вищої освіти заборонений.
В цілому для конкурсного відбору абітурієнтів цього року зараховуються:
- бали НМТ 2025 року (з чотирьох предметів);
- бали НМТ 2024 року (з чотирьох предметів);
- бали НМТ 2023 року (з трьох конкурсних предметів і творчого конкурсу зі спеціальностей, для яких він передбачений);
- бали НМТ 2022 року (з трьох конкурсних предметів і творчого конкурсу зі спеціальностей, для яких він передбачений).
Проходити творчий конкурс цього року доведеться тим з випускників, хто планує навчатися на творчих спеціальностях:
- "Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво";
- "Дизайн";
- "Декоративне мистецтво та ремесла;
- "Образотворче мистецтво та реставрація";
- "Музичне мистецтво";
- "Перформативні мистецтва";
- "Архітектура та містобудування".
Крім того, на спеціальність "Фізична культура і спорт" абітурієнти повинні будуть складати "конкурс фізичних здібностей".
Додаток до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти (скриншот: mon.gov.ua)
Варто зазначити, що до спеціальностей, яким надається цього року особлива підтримка від держави, відносяться:
- "Освіта";
- "Природничі науки, математика та статистика";
- "Інженерія, виробництво та будівництво";
- "Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина";
- "Транспорт та послуги";
- "Безпека та оборона".
Нагадаємо, раніше ми розповідали все, що потрібно знати про НМТ-2025 (коли реєстрація, які будуть іспити, конкурсний поріг для вступу тощо).
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