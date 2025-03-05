У МОН визначили, хто і як вступатиме до вишів у 2025 році: де буде творчий конкурс

Міністерство освіти й науки України затвердило Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році. В ньому визначено, зокрема, на які спеціальності потрібно складати творчий конкурс.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний документ , оприлюднений на сайті МОН.

На які спеціальності цього року треба складати творчий конкурс

Згідно з Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році, вступники, як і минулого року, повинні будуть успішно скласти національний мультипредметний тест (НМТ) - із чотирьох предметів.

При цьому позаконкурсний вступ (навіть на контракт) за всіма спеціальностями та рівнями вищої освіти заборонений.

В цілому для конкурсного відбору абітурієнтів цього року зараховуються:

бали НМТ 2025 року (з чотирьох предметів);

бали НМТ 2024 року (з чотирьох предметів);

бали НМТ 2023 року (з трьох конкурсних предметів і творчого конкурсу зі спеціальностей, для яких він передбачений);

бали НМТ 2022 року (з трьох конкурсних предметів і творчого конкурсу зі спеціальностей, для яких він передбачений).

Проходити творчий конкурс цього року доведеться тим з випускників, хто планує навчатися на творчих спеціальностях:

"Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво";

"Дизайн";

"Декоративне мистецтво та ремесла;

"Образотворче мистецтво та реставрація";

"Музичне мистецтво";

"Перформативні мистецтва";

"Архітектура та містобудування".

Крім того, на спеціальність "Фізична культура і спорт" абітурієнти повинні будуть складати "конкурс фізичних здібностей".

Додаток до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти (скриншот: mon.gov.ua)

Варто зазначити, що до спеціальностей, яким надається цього року особлива підтримка від держави, відносяться: