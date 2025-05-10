ТОП-5 професій, які будуть найбільш затребувані в Україні у 2025 році

В Україні зберігається гострий кадровий дефіцит, і він охоплює різні галузі ринку праці. Найбільший попит спостерігається на кваліфікованих робітників, також відчувається значна нестача фахівців у сфері торгівлі та обслуговування. Крім того, роботодавці активно шукають лікарів різних спеціалізацій.

Докладніше про поточну ситуацію на ринку праці та перелік найбільш затребуваних вакансій, - в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Які професії у ТОПі затребуваних?

Де спостерігається найбільший дефіцит кадрів?

Які зарплати пропонують?

Найбільш затребувані галузі

Станом на 9 травня 2025 на "Єдиному порталі вакансій" було зафіксовано 239 тисяч актуальних пропозицій роботи.

Аналіз даних Державної служби зайнятості та провідних сайтів з пошуку роботи дозволяє виділити п'ять ключових галузей з найбільшою кількістю вакансій.

Кваліфіковані робітники: Ця категорія очолює список за кількістю пропозицій. Особливо гостро відчувається потреба у водіях, слюсарях, швачках, електриках та електромонтерах.

Сфера торгівлі: Роздрібна торгівля залишається одним з найбільших секторів економіки, тому попит на продавців є стабільно високим.

Сфера надання послуг: Потреба у фахівцях з обслуговування залишається значною. До найбільш затребуваних належать кухарі, охоронники, офіціанти та пекарі.

Професіонали та фахівці: Зберігається значний попит на висококваліфікованих спеціалістів, зокрема бухгалтерів, інженерів, лікарів, фармацевтів, технологів, вчителів та економістів.

Некваліфіковані робітники: Для виконання допоміжних робіт завжди потрібні вантажники, прибиральники, комірники та підсобні робітники.

Як зазначили у Державній службі зайнятості в коментарі РБК-Україна, найбільший дефіцит спостерігається на кваліфікованих робітників. Також гостро відчувається нестача лікарів різних спеціалізацій, включаючи сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів.

За прогнозами ДСЗ, професії, які мають попит сьогодні, залишатимуться затребуваними й до кінця 2025 року.

Дефіцит кадрів: хто потрібен найбільше

Найбільший дефіцит робочої сили спостерігається серед кваліфікованих робітників. Підприємства різних галузей відчувають брак слюсарів, електриків, зварювальників та інших фахівців з технічними навичками.

В аналітичному звіті кадрового порталу Work.ua за квітень 2025 вказано, що лідируючою категорією за кількістю вакансій залишається "Робочі спеціальності, виробництво". Шукачам пропонують 18 тисяч вакансій.

На другому місці галузь "Сфера обслуговування" - 17,5 тис. вакансій на порталі.

Далі йде "Роздрібна торгівля" - 12,4 тис., та "Продаж та закупівля" - 12 тис. вакансій.

Фото: в яких галузях найбільше шукають робітників (work.ua)

ТОП-5 затребуваних вакансій: які зарплати пропонують

За даними дослідження Work.ua, у квітні 2025 року середня заробітна плата в Україні зросла до 24 500 грн.

Медичним працівникам, які дуже затребувані на ринку праці, пропонують зарплати на середньому рівні 27,5 тис. грн.

Якщо це лікар загальної практики в комунальному медичному закладі, зарплата може складати 20 тис. грн, у приватних клініках рівень оплати вказують 20-30 тис.грн.

Так, сімейного лікаря шукають в Одеському Центрі первинної медико-санітарної допомоги №3 із зарплатою 20-25 тис. грн.

Скриншот work.ua

Вузьким спеціалістам, наприклад, анестезіологу у вакансіях пропонують середню зарплату 24 тис. грн, хірургу - 35 тис. грн, невропатологу та психіатру - 25 тис. грн, а за вакансією медсестра середня зарплата по Україні - 19 тис. грн.

За однією з найбільш дефіцитних вакансій слюсаря середня зарплата становить 25 тис. грн.

До прикладу, компанія у Київській області шукає слюсаря за складання мінітракторів та квадроциклів. Для робітників проводять навчання і пропонують зарплату від 35 до 45 тис. грн.

Скриншот work.ua

Серед кваліфікованих робітників затребувані швачки. За цією вакансією роботодавці готові в середньому запропонувати зарплату 23,5 тис. грн.

Шукають закрійників, операторів швацьких верстатів, майстрів із ремонту одягу із досвідом. Одне зі столичних ательє шукає фахівця з досвідом від 2 років та пропонує зарплату від 35 до 44 тис. грн.

Скриншот work.ua

Вакансія продавця завжди входить до ТОПу найзатребуваніших. Рівень оплати праці в середньому по Україні, за даними Work.ua, становить 20 тис. грн. Водночас за цією вакансією зарплата може складатися зі ставки та проценту від продажів.

Скриншот work.ua

Для кваліфікованих кухарів із досвідом на посади шеф-кухаря чи сушефа пропонують зарплати на рівні 50-60 тис. грн, у той час, як у закладах швидкого харчування середня зарплата кухаря становить 21 тис. грн.

До прикладу, кухарю на випікання піци у Києві пропонують від 25 тис. грн.

Скриншот work.ua

Варто зазначити, що майже половина (44%) вакансій на Work.ua у квітні 2025 не вимагали від кандидатів досвіду роботи. Роботодавці, намагаючись подолати кадровий дефіцит, готові наймати новачків та студентів і вкладати кошти в їхнє навчання.

Також попри загальне зростання кількості вакансій, ситуація в регіонах залишається нерівномірною. У прифронтових областях спостерігається зменшення кількості пропозицій роботи, тоді як у відносно спокійних регіонах, таких як Кіровоградська, Чернігівська та Волинська області, кількість вакансій зростає.

При підготовці використовувалися: коментар Державної служби занятості для РБК-Україна, аналітичний звіт порталу Work.ua та вакансії на порталі.