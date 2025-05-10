ua en ru
Сб, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ТОП-5 професій, які будуть найбільш затребувані в Україні у 2025 році

Субота 10 травня 2025 06:39
UA EN RU
ТОП-5 професій, які будуть найбільш затребувані в Україні у 2025 році Фото: в Україні затребувані лікарі різних спеціалізацій (Getty Images)
Автор: Анна Березіна

В Україні зберігається гострий кадровий дефіцит, і він охоплює різні галузі ринку праці. Найбільший попит спостерігається на кваліфікованих робітників, також відчувається значна нестача фахівців у сфері торгівлі та обслуговування. Крім того, роботодавці активно шукають лікарів різних спеціалізацій.

Докладніше про поточну ситуацію на ринку праці та перелік найбільш затребуваних вакансій, - в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Які професії у ТОПі затребуваних?
  • Де спостерігається найбільший дефіцит кадрів?
  • Які зарплати пропонують?

Найбільш затребувані галузі

Станом на 9 травня 2025 на "Єдиному порталі вакансій" було зафіксовано 239 тисяч актуальних пропозицій роботи.

Аналіз даних Державної служби зайнятості та провідних сайтів з пошуку роботи дозволяє виділити п'ять ключових галузей з найбільшою кількістю вакансій.

Кваліфіковані робітники: Ця категорія очолює список за кількістю пропозицій. Особливо гостро відчувається потреба у водіях, слюсарях, швачках, електриках та електромонтерах.

Сфера торгівлі: Роздрібна торгівля залишається одним з найбільших секторів економіки, тому попит на продавців є стабільно високим.

Сфера надання послуг: Потреба у фахівцях з обслуговування залишається значною. До найбільш затребуваних належать кухарі, охоронники, офіціанти та пекарі.

Професіонали та фахівці: Зберігається значний попит на висококваліфікованих спеціалістів, зокрема бухгалтерів, інженерів, лікарів, фармацевтів, технологів, вчителів та економістів.

Некваліфіковані робітники: Для виконання допоміжних робіт завжди потрібні вантажники, прибиральники, комірники та підсобні робітники.

Як зазначили у Державній службі зайнятості в коментарі РБК-Україна, найбільший дефіцит спостерігається на кваліфікованих робітників. Також гостро відчувається нестача лікарів різних спеціалізацій, включаючи сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів.

За прогнозами ДСЗ, професії, які мають попит сьогодні, залишатимуться затребуваними й до кінця 2025 року.

Дефіцит кадрів: хто потрібен найбільше

Найбільший дефіцит робочої сили спостерігається серед кваліфікованих робітників. Підприємства різних галузей відчувають брак слюсарів, електриків, зварювальників та інших фахівців з технічними навичками.

В аналітичному звіті кадрового порталу Work.ua за квітень 2025 вказано, що лідируючою категорією за кількістю вакансій залишається "Робочі спеціальності, виробництво". Шукачам пропонують 18 тисяч вакансій.

На другому місці галузь "Сфера обслуговування" - 17,5 тис. вакансій на порталі.

Далі йде "Роздрібна торгівля" - 12,4 тис., та "Продаж та закупівля" - 12 тис. вакансій.

ТОП-5 професій, які будуть найбільш затребувані в Україні у 2025 році

Фото: в яких галузях найбільше шукають робітників (work.ua)

ТОП-5 затребуваних вакансій: які зарплати пропонують

За даними дослідження Work.ua, у квітні 2025 року середня заробітна плата в Україні зросла до 24 500 грн.

Медичним працівникам, які дуже затребувані на ринку праці, пропонують зарплати на середньому рівні 27,5 тис. грн.

Якщо це лікар загальної практики в комунальному медичному закладі, зарплата може складати 20 тис. грн, у приватних клініках рівень оплати вказують 20-30 тис.грн.

Так, сімейного лікаря шукають в Одеському Центрі первинної медико-санітарної допомоги №3 із зарплатою 20-25 тис. грн.

ТОП-5 професій, які будуть найбільш затребувані в Україні у 2025 році

Скриншот work.ua

Вузьким спеціалістам, наприклад, анестезіологу у вакансіях пропонують середню зарплату 24 тис. грн, хірургу - 35 тис. грн, невропатологу та психіатру - 25 тис. грн, а за вакансією медсестра середня зарплата по Україні - 19 тис. грн.

За однією з найбільш дефіцитних вакансій слюсаря середня зарплата становить 25 тис. грн.

До прикладу, компанія у Київській області шукає слюсаря за складання мінітракторів та квадроциклів. Для робітників проводять навчання і пропонують зарплату від 35 до 45 тис. грн.

ТОП-5 професій, які будуть найбільш затребувані в Україні у 2025 роціСкриншот work.ua

Серед кваліфікованих робітників затребувані швачки. За цією вакансією роботодавці готові в середньому запропонувати зарплату 23,5 тис. грн.

Шукають закрійників, операторів швацьких верстатів, майстрів із ремонту одягу із досвідом. Одне зі столичних ательє шукає фахівця з досвідом від 2 років та пропонує зарплату від 35 до 44 тис. грн.

ТОП-5 професій, які будуть найбільш затребувані в Україні у 2025 році

Скриншот work.ua

Вакансія продавця завжди входить до ТОПу найзатребуваніших. Рівень оплати праці в середньому по Україні, за даними Work.ua, становить 20 тис. грн. Водночас за цією вакансією зарплата може складатися зі ставки та проценту від продажів.

ТОП-5 професій, які будуть найбільш затребувані в Україні у 2025 році

Скриншот work.ua

Для кваліфікованих кухарів із досвідом на посади шеф-кухаря чи сушефа пропонують зарплати на рівні 50-60 тис. грн, у той час, як у закладах швидкого харчування середня зарплата кухаря становить 21 тис. грн.

До прикладу, кухарю на випікання піци у Києві пропонують від 25 тис. грн.

ТОП-5 професій, які будуть найбільш затребувані в Україні у 2025 році

Скриншот work.ua

Варто зазначити, що майже половина (44%) вакансій на Work.ua у квітні 2025 не вимагали від кандидатів досвіду роботи. Роботодавці, намагаючись подолати кадровий дефіцит, готові наймати новачків та студентів і вкладати кошти в їхнє навчання.

Також попри загальне зростання кількості вакансій, ситуація в регіонах залишається нерівномірною. У прифронтових областях спостерігається зменшення кількості пропозицій роботи, тоді як у відносно спокійних регіонах, таких як Кіровоградська, Чернігівська та Волинська області, кількість вакансій зростає.

При підготовці використовувалися: коментар Державної служби занятості для РБК-Україна, аналітичний звіт порталу Work.ua та вакансії на порталі.

Раніше РБК-Україна писало, які підстави для звільнення працівників існують в Україні.

Також ми розповідали про дефіцит робочої сили в різних регіонах України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Робота в Україні
NEWS
РФ ударить у будь-який момент. США попередили про загрозу масованої атаки на Україну
РФ ударить у будь-який момент. США попередили про загрозу масованої атаки на Україну
DAILY
Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику