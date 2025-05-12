Ставка на будущее: какую специальность выбрать, чтобы не сидеть без работы
Выбирая вуз и направление будущего обучения выпускники и абитуриенты закладывают фундамент своей профессиональной карьеры и финансового благополучия. Однако определиться с этим вопросом для многих - не просто.
Подробнее о том, какие специальности были самыми популярными среди абитуриентов в прошлом году, какие специалисты нужны в Украине в этом году, а также что известно о наиболее актуальных направлениях работы на ближайшие 10 лет, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Самые популярные специальности прошлого года
Согласно составленному рейтингу информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA", самыми популярными специальностями по количеству поданных абитуриентами заявлений в 2024 году стали:
- "Психология" (49 782 заявления);
- "Менеджмент" (47 813 заявлений);
- "Филология" (44 663 заявления);
- "Право" (40 265 заявлений);
- "Компьютерные науки" (33 121 заявление).
"Как и в предыдущие годы, восприятие абитуриентами определенных специальностей как престижных особо не изменилось", - отметили эксперты.
Следовательно, можно предположить, что некоторые из этих направлений обучения останутся популярными среди будущих студентов и в этом году.
Между тем среди наименее популярных специальностей прошлого года упоминаются: "Судостроение" (217 заявлений), "Общественное здоровье" (163 заявления), "Образовательные, педагогические науки" (75 заявлений), "Религиоведение" (62 заявления) и "Управление информационной безопасностью" (12 заявлений).
Какие специалисты нужны в Украине в 2025 году
В Тернопольском областном центре занятости рассказали (исходя из данных исследования актуальных профессий будущего), что наиболее востребованные профессии охватывают различные отрасли - от IT до традиционных рабочих специальностей.
В двадцатку важнейших для Украины профессий попали при этом такие:
- рабочий строительной специальности;
- медицинский работник;
- квалифицированный рабочий;
- учитель;
- медицинский технолог;
- разработчик программного обеспечения;
- специалист по кибербезопасности;
- аналитик данных;
- менеджер проектов;
- UX/UI дизайнер;
- специалист по цифровому маркетингу;
- специалист по автоматизации бизнес-процессов;
- эколог;
- веб-разработчик;
- специалист по HR;
- агент по недвижимости;
- финансовый аналитик;
- специалист по обслуживанию клиентов;
- логист;
- специалист по альтернативной энергетике.
Актуальные профессии на ближайшие 10 лет
На платформе "Дія.Безбар'єрність" украинцам рассказали, что рынок труда сегодня в корне меняется благодаря технологиям. Однако бить тревогу украинцам не советуют, ведь классические профессии "не отмирают, а скорее трансформируются".
В перечень направлений работы и профессий, которые будут актуальными в течение ближайших 10 лет, попали такие:
- программирование и разработка (разработчик программного обеспечения, специалист по цифровому маркетингу, аналитик Big Data, разработчик смарт-устройств, веб-разработчик, специалист по кибербезопасности, аналитик квантового машинного обучения);
- образование и самосовершенствование (онлайн-учитель, коуч-тренер, фитнес-тренер, имидж-консультант, психотерапевт);
- дизайн и создание контента (разработчик интернет-контента, UX-дизайнер, 3D-архитектор и инженер, аналитик социальных сетей);
- маркетинг и продажи (менеджер сообщества, финансовый менеджер, профессионал по работе с клиентами, внутренний торговый представитель, специалист по электронной коммерции, менеджер по инновациям, специалист по повышению квалификации персонала, менеджер платного трафика);
- экология (инженер-эколог, менеджер по утилизации отходов, профессионал по возобновляемой и альтернативной энергетике);
- медицина и уход (инженер больницы, персональный онлайн-смотритель, инженер-генетик).
Напомним, ранее мы рассказывали, что в вузах Украины появится новая категория преподавателей.
Читайте также, для поступления на какие специальности нужно сдавать творческий конкурс в этом году.
При подготовке материала были использованы следующие источники: "Вступ.ОСВІТА.UA", пресс-служба Тернопольского областного центра занятости, Grivnya.in.ua, "Дія.Безбар'єрність".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.