"Став надто балакучим". Зеленський поглузував з Лукашенка, що "подобрішав" до українців

"Лукашенко став дуже балакучим в медіа. Нам його доброта до українського народу, коли о 04:00 ранку літають ракети, не потрібна", - сказав президент.

За словами Зеленського, білоруський диктатор "все одно буде платити за те, що він зробив".

"Якщо він думає, що своїми словами він так трохи заговорить нашу пам'ять - ми молоді люди, все дуже добре пам'ятаємо", - зауважив він.

Український лідер додав, що ніхто не забуде того, що Лукашенко допустив наступ зі своєї території на початку повномасштабної війни.