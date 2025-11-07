"Стал слишком разговорчивым". Зеленский посмеялся над Лукашенко, который "подобрел" к украинцам

Украинцы не забудут о ракетных обстрелах с территории Беларуси в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году. Самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко придется за это заплатить.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.
"Лукашенко стал очень разговорчивым в медиа. Нам его доброта к украинскому народу, когда в 04:00 утра летают ракеты, не нужна", - сказал президент.
По словам Зеленского, белорусский диктатор "все равно будет платить за то, что он сделал".
"Если он думает, что своими словами он так немного заговорит нашу память - мы молодые люди, все очень хорошо помним", - отметил он.
Украинский лидер добавил, что никто не забудет того, что Лукашенко допустил наступление со своей территории в начале полномасштабной войны.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Беларусь открыто поддерживает агрессию против Украины. Она предоставляет стране-агрессору военную инфраструктуру, аэродромы и логистическую помощь.
В этом году на территории Беларуси состоялись совместные двухнедельные военные учения с Россией. Украина следила за ходом маневров, допуская возможные провокации со стороны соседней страны.
Кроме того, белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно заявил, что в декабре на боевое дежурство будет поставлен российский ракетный комплекс "Орешник". По его словам, Беларусь "нанесет удар", если ситуация "будет развиваться плохо".
РБК-Украина ранее писало, что в Беларуси сообщили, что готовы развернуть свои "миротворческие" войска в Украине при условии "соответствующего решения".
Недавно диктатор Лукашенко заявил, что его страна "открыта для украинцев" и готова "обеспечить им такую же жизнь, как у белорусов".