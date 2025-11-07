"Стал слишком разговорчивым". Зеленский посмеялся над Лукашенко, который "подобрел" к украинцам

"Лукашенко стал очень разговорчивым в медиа. Нам его доброта к украинскому народу, когда в 04:00 утра летают ракеты, не нужна", - сказал президент.

По словам Зеленского, белорусский диктатор "все равно будет платить за то, что он сделал".

"Если он думает, что своими словами он так немного заговорит нашу память - мы молодые люди, все очень хорошо помним", - отметил он.

Украинский лидер добавил, что никто не забудет того, что Лукашенко допустил наступление со своей территории в начале полномасштабной войны.