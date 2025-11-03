У Білорусі заявили про готовність до "миротворчої місії" в Україні
У Білорусі стверджують, що готові розгорнути свої "миротворчі" війська в Україні, якщо на те буде "відповідне рішення".
Про це заявив начальник управління міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності командування сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олексій Скабей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
За словами Скабея, участь білоруських військових у міжнародних місіях є, передусім, питанням "підняття національного прапора" та демонстрацією відкритості країни.
"Як тільки ми отримаємо відповідне рішення, ми будемо готові переміститися в той чи інший регіон для виконання завдань", - заявив він.
Водночас Скабей зазначив, що наразі участь Білорусі у миротворчих місіях під егідою ООН зупинена. За його словами, можливе розгортання миротворчої місії в Україні залежить від згоди обох сторін конфлікту.
"Тут все залежить не лише від нас. Якщо сторони приймуть рішення, ми готові надати допомогу на їх прохання", - додав представник Міноборони Білорусі.
Варто додати, щ питання про будь-яку миротворчу місію в Україні наразі не розглядається - переговорний процес між Києвом і Москвою фактично заморожений, а на лінії фронту тривають інтенсивні бойові дії.
Білорусь підтримує війну в Україні на боці РФ
Білорусь із початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року відкрито підтримує агресію проти України, надаючи Москві військову інфраструктуру, аеродроми та логістичну допомогу.
Режим Олександра Лукашенка також звинувачують у причетності до незаконної депортації українських дітей з окупованих територій.
У вересні цього року на території Білорусі відбулися спільні військові навчання з Росією, які тривали два тижні. Україна уважно стежила за перебігом маневрів, не виключаючи можливих провокацій з боку сусідньої країни.
Нещодавно білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтвердив, що у грудні на бойове чергування буде поставлено російський ракетний комплекс "Орєшнік".
Він також пригрозив, що Білорусь "завдасть удару", якщо ситуація "розвиватиметься погано".