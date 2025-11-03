У Білорусі заявили про готовність до "миротворчої місії" в Україні

У Білорусі стверджують, що готові розгорнути свої "миротворчі" війська в Україні, якщо на те буде "відповідне рішення".

Про це заявив начальник управління міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності командування сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олексій Скабей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

За словами Скабея, участь білоруських військових у міжнародних місіях є, передусім, питанням "підняття національного прапора" та демонстрацією відкритості країни.

"Як тільки ми отримаємо відповідне рішення, ми будемо готові переміститися в той чи інший регіон для виконання завдань", - заявив він.

Водночас Скабей зазначив, що наразі участь Білорусі у миротворчих місіях під егідою ООН зупинена. За його словами, можливе розгортання миротворчої місії в Україні залежить від згоди обох сторін конфлікту.

"Тут все залежить не лише від нас. Якщо сторони приймуть рішення, ми готові надати допомогу на їх прохання", - додав представник Міноборони Білорусі.

Варто додати, щ питання про будь-яку миротворчу місію в Україні наразі не розглядається - переговорний процес між Києвом і Москвою фактично заморожений, а на лінії фронту тривають інтенсивні бойові дії.