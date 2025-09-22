Чи вивела Росія війська з Білорусі після навчань "Захід-2025": відповідь ДПСУ
Російські війська після завершення навчань "Захід-2025" повністю повернулися на територію Росії. Поблизу кордону з Україною провокацій зафіксовано не було.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За його словами, російські війська, які брали участь у спільних навчаннях "Захід-2025", після завершення активної фази з 12 по 16 вересня почали формувати колони для повернення на територію Росії. Станом на зараз військові повністю залишили Білорусь.
Також речник повідомив, що під час навчань та після них не було зафіксовано жодної активності поблизу українського кордону. Він наголосив, "що всі дії та локації навчань відбувалися в глибині білоруської території".
"Хоча навчання завершилися, напрямок кордону з Білоруссю для нас залишається пріоритетним для безпеки на рівні з кордоном з Росією та лінією фронту", - підкреслив Демченко.
Він додав, що українські прикордонні групи та підрозділи розвідки, а також Міністерство оборони і Держприкордонслужба активно стежили за розвитком обстановки, щоб оперативно реагувати на можливі провокації.
Російсько-білоруські навчання "Захід-2025"
Росія та Білорусь проводили спільні військові навчання під назвою "Захід-2025". Активна фаза навчань тривала з 12 по 16 вересня, а основні дії відбувалися на території Білорусі, частково - у Росії.
РФ на навчаннях відпрацювала можливі провокації проти НАТО.
Також відомо, що Росія розширила навчання на Калінінградську область, яка межує з Польщею на півдні та Литвою на півночі і сході.
На завершальному етапі спільних маневрів з'явився російський правитель Володимир Путні у військовій формі. Як вказали в ISW, ймовірно це "сигнал" для країн НАТО, яким Кремль останнім часом регулярно погрожує.