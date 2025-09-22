Чи вивела Росія війська з Білорусі після навчань "Захід-2025": відповідь ДПСУ

Російські війська після завершення навчань "Захід-2025" повністю повернулися на територію Росії. Поблизу кордону з Україною провокацій зафіксовано не було.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, російські війська, які брали участь у спільних навчаннях "Захід-2025", після завершення активної фази з 12 по 16 вересня почали формувати колони для повернення на територію Росії. Станом на зараз військові повністю залишили Білорусь.

Також речник повідомив, що під час навчань та після них не було зафіксовано жодної активності поблизу українського кордону. Він наголосив, "що всі дії та локації навчань відбувалися в глибині білоруської території".

"Хоча навчання завершилися, напрямок кордону з Білоруссю для нас залишається пріоритетним для безпеки на рівні з кордоном з Росією та лінією фронту", - підкреслив Демченко.

Він додав, що українські прикордонні групи та підрозділи розвідки, а також Міністерство оборони і Держприкордонслужба активно стежили за розвитком обстановки, щоб оперативно реагувати на можливі провокації.