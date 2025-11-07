"Став надто балакучим". Зеленський поглузував з Лукашенка, що "подобрішав" до українців
Українці не забудуть про ракетні обстріли з території Білорусі на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку доведеться за це заплатити.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.
"Лукашенко став дуже балакучим в медіа. Нам його доброта до українського народу, коли о 04:00 ранку літають ракети, не потрібна", - сказав президент.
За словами Зеленського, білоруський диктатор "все одно буде платити за те, що він зробив".
"Якщо він думає, що своїми словами він так трохи заговорить нашу пам'ять - ми молоді люди, все дуже добре пам'ятаємо", - зауважив він.
Український лідер додав, що ніхто не забуде того, що Лукашенко допустив наступ зі своєї території на початку повномасштабної війни.
Білорусь підтримує РФ у війні в Україні
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Білорусь відкрито підтримує агресію проти України. Вона надає країні-агресорці військову інфраструктуру, аеродроми та логістичну допомогу.
Цього року на території Білорусі відбулися спільні двотижневі військові навчання з Росією. Україна стежила за перебігом маневрів, допускаючи можливі провокації з боку сусідньої країни.
Крім того, білоруський диктатор Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що у грудні на бойове чергування буде поставлено російський ракетний комплекс "Орєшнік". За його словами, Білорусь "завдасть удару", якщо ситуація "розвиватиметься погано".
РБК-Україна раніше писало, що у Білорусі повідомили, що готові розгорнути свої "миротворчі" війська в Україні за умови "відповідного рішення".
Нещодавно диктатор Лукашенко заявив, що його країна "відкрита для українців" і готова "забезпечити їм таке ж життя, як у білорусів".