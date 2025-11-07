ua en ru
"Став надто балакучим". Зеленський поглузував з Лукашенка, що "подобрішав" до українців

Україна, П'ятниця 07 листопада 2025 18:20
UA EN RU
"Став надто балакучим". Зеленський поглузував з Лукашенка, що "подобрішав" до українців Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Українці не забудуть про ракетні обстріли з території Білорусі на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку доведеться за це заплатити.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

"Лукашенко став дуже балакучим в медіа. Нам його доброта до українського народу, коли о 04:00 ранку літають ракети, не потрібна", - сказав президент.

За словами Зеленського, білоруський диктатор "все одно буде платити за те, що він зробив".

"Якщо він думає, що своїми словами він так трохи заговорить нашу пам'ять - ми молоді люди, все дуже добре пам'ятаємо", - зауважив він.

Український лідер додав, що ніхто не забуде того, що Лукашенко допустив наступ зі своєї території на початку повномасштабної війни.

Білорусь підтримує РФ у війні в Україні

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Білорусь відкрито підтримує агресію проти України. Вона надає країні-агресорці військову інфраструктуру, аеродроми та логістичну допомогу.

Цього року на території Білорусі відбулися спільні двотижневі військові навчання з Росією. Україна стежила за перебігом маневрів, допускаючи можливі провокації з боку сусідньої країни.

Крім того, білоруський диктатор Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що у грудні на бойове чергування буде поставлено російський ракетний комплекс "Орєшнік". За його словами, Білорусь "завдасть удару", якщо ситуація "розвиватиметься погано".

РБК-Україна раніше писало, що у Білорусі повідомили, що готові розгорнути свої "миротворчі" війська в Україні за умови "відповідного рішення".

Нещодавно диктатор Лукашенко заявив, що його країна "відкрита для українців" і готова "забезпечити їм таке ж життя, як у білорусів".

