Статус Зінченка у "Ноттінгемі" різко змінився напередодні Ліги Європи

Відсутність у початковій заявці

Спочатку українця не включили до заявки англійського клубу на ЛЄ.

Зінченко мав шанс увійти до списку з 25 гравців, однак УЄФА обмежив кількість лише 22-ма футболістами. До того ж, в заявці мають бути щонайменше чотири вихованці клубної академії.

Українцю, що приєднався до складу "лісників" вже під закриття трансферного вікна, не знайшлося місця серед обраних.

Що змінилося зараз

Нігерійський захисник "Форест" Ола Айна отримав травму підколінного сухожилля в матчі за національну збірну. Через пошкодження він пропустить щонайменше три місяці.

Англійський клуб скористався правом замінити у заявці травмованого футболіста. Таким чином Зінченка внесли у список вже після завершення терміну подачі.

Зінченко у "Ноттінгемі": що відомо

"Лісники" орендували 28-річного захисника у лондонського "Арсенала". Угода розрахована до кінця сезону-2025/26. Пункт про обов'язковий викуп футболіста в ній відсутній.

Зінченко уже встиг провести два матчі за новий клуб. Українець дебютував за "Ноттінгем Форест" у програному "Свонсі" (2:3) поєдинку 1/16 фіналу Кубка англійської ліги, а потім також вийшов у стартовому складі на гру АПЛ проти "Бернлі", яка закінчилася внічию (1:1).

"Форест" у Лізі Європи-2025/26

Сьома команда АПЛ за підсумками минулого сезону у стартовому турі ЛЄ зустрінеться 24 вересня на виїзді з чинним фіналістом Ліги конференцій – іспанським "Бетісом".

Всього "лісники" проведуть на цій стадії вісім поєдинків.

На виїзді команда, крім "Бетіса", зіграє проти австрійського "Штурма", нідерландського "Утрехта" та португальської "Браги". А також проведе чотири матчі вдома – з данським "Мідтюлландом", португальським "Порту", шведським "Мальме" та угорським "Ференцварошем".