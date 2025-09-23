ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Мудрик і Олімпіада: скандал отримав неочікуваний фінал

Вівторок 23 вересня 2025 15:48
UA EN RU
Мудрик і Олімпіада: скандал отримав неочікуваний фінал Михайло Мудрик (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Відомий британський спортивний портал "Goal" публічно вибачився перед українським футболістом Михайлом Мудриком за публікацію неправдивої статті про його нібито плани виступати на Олімпіаді як спринтер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британський сайт "Goal".

Перепрошення від "Goal"

ЗМІ офіційно оприлюднило заяву, у якій визнало, що опублікований матеріал був фейковим та завдав шкоди репутації футболіста.

"Ми визнаємо, що стаття була фейковою та завдала шкоди. Щиро перепрошуємо перед Михайлом Мудриком за стрес і репутаційні збитки. Матеріал видалено", - йдеться у повідомленні.

19 вересня Goal опублікував статтю, де повідомлялося, про плани українця виступати на Олімпіаді як спринтер.

"Михайло Мудрик змагатиметься на Олімпіаді 2028?! Зірка "Челсі" розглядає шокуючу зміну кар’єри після того, як дискваліфікація за допінг поставила футбольну кар’єру нанівець", - йдеться у повідомленні.

У редакції визнали, що ця інформація була неправдивою та оманливою.

Зокрема, Мудрик не дискваліфікований з футболу, а лише тимчасово відсторонений, і остаточне рішення у його антидопінговій справі ще не ухвалене.

Також було підтверджено, що футболіст не планує кар'єру легкоатлета.

Ситуація Мудрика в "Челсі"

Михайло Мудрик приєднався до лондонського клубу у січні 2023 року за 70 млн євро. Відтоді він провів 73 матчі за "Челсі".

У грудні 2024 року він був тимчасово відсторонений після позитивного тесту на заборонену речовину. В червні 2025-го футболісту офіційно висунули обвинувачення.

Сам Мудрик заперечує, що свідомо вживав заборонені препарати, однак за правилами спортсмени несуть відповідальність за все, що потрапляє в їхній організм, якщо тільки не доведуть саботаж чи помилки у тестуванні.

Також читайте, про найкращі голи Михайла Мудрика за "Челсі" та "Шахтар".

Крім того, дізнайтеся чому, Мудрика позбавили водійських прав у Великій Британії на 6 місяці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Великобританія Футбол
Новини
Politico пише про намір Зеленського йти на другий термін: звідки чутки і чи правда це
Politico пише про намір Зеленського йти на другий термін: звідки чутки і чи правда це
Аналітика
Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує