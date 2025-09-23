RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Статус Зинченко в "Ноттингеме" резко изменился накануне Лиги Европы

Фото: Александр Зинченко сыграет на евроарене (instagram.com/officialnffc)
Автор: Андрей Костенко

Александр Зинченко официально попал в заявку "Ноттингем Форест" на матчи основного этапа Лиги Европы. Украинца добавили в список уже после дедлайна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу английского клуба.

Отсутствие в первоначальной заявке

Сначала украинца не включили в заявку английского клуба на ЛЕ.

Зинченко имел шанс войти в список из 25 игроков, однако УЕФА ограничил количество только 22-мя футболистами. К тому же, в заявке должны быть как минимум четыре воспитанника клубной академии.

Украинцу, который присоединился к составу "лесников" уже под закрытие трансферного окна, не нашлось места среди избранных.

Что изменилось сейчас

Нигерийский защитник "Форест" Ола Айна получил травму подколенного сухожилия в матче за национальную сборную. Из-за повреждения он пропустит минимум три месяца.

Английский клуб воспользовался правом заменить в заявке травмированного футболиста. Таким образом Зинченко внесли в список уже после завершения срока подачи.

Зинченко в "Ноттингеме": что известно

"Лесники" арендовали 28-летнего защитника у лондонского "Арсенала". Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. Пункт об обязательном выкупе футболиста в нем отсутствует.

Зинченко уже успел провести два матча за новый клуб. Украинец дебютировал за "Ноттингем Форест" в проигранном "Суонси" (2:3) поединке 1/16 финала Кубка английской лиги, а затем также вышел в стартовом составе на игру АПЛ против "Бернли", которая закончилась вничью (1:1).

"Форест" в Лиге Европы-2025/26

Седьмая команда АПЛ по итогам прошлого сезона в стартовом туре ЛЕ встретится 24 сентября на выезде с действующим финалистом Лиги конференций - испанским "Бетисом".

Всего "лесники" проведут на этой стадии восемь поединков.

На выезде команда, кроме "Бетиса", сыграет против австрийского "Штурма", нидерландского "Утрехта" и португальской "Браги". А также проведет четыре матча дома - с датским "Мидтюлландом", португальским "Порту", шведским "Мальме" и венгерским "Ференцварошем".

Ранее мы сообщили, что скандальная новость о выступлении Мудрика на Олимпиаде получила неожиданный финал.

Также читайте, останется ли Сергей Ребров на посту главного тренера сборной Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболЛига ЕвропыАлександр Зинченко