Стать нотариусом будет проще: комитет Рады поддержал закон

В Украине хотят упростить доступ к нотариальной деятельности. Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики рекомендует ВР принять за основу соответствующий законопроект №4632.

Члены комитета рассмотрели закон №4632 на предмет соответствия требованиям антикоррупционного законодательства.

"Комитет признал законопроект таким, который не содержит коррупционных рисков", - указано в сообщении.

По мнению авторов документа, установленные в настоящее время требования к лицам, которые намерены осуществлять нотариальную деятельность, являются неоправданно высокими, а сама процедура получения свидетельства - усложненная.

Проект предлагает вместо требования к стажу работы в сфере права не менее шести лет, из них помощником нотариуса или консультантом государственной нотариальной конторы не менее трех лет, установить требование к стажу работы в сфере права не менее трех лет, из них помощником нотариуса или консультантом нотариальной госконторы не менее полутора лет.

Согласно действующему закону, "лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, допускается к следующей его сдаче не ранее чем через год. Этот документ предусматривает, что такое лицо могут допустить к повторной сдаче экзамена не ранее, чем через три месяца.