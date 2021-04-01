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Стать нотариусом будет проще: комитет Рады поддержал закон

Новина українською → Украина, Четверг 01 апреля 2021 12:50
Стать нотариусом будет проще: комитет Рады поддержал закон Фото: стать нотариусом будет проще (dn.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят упростить доступ к нотариальной деятельности. Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики рекомендует ВР принять за основу соответствующий законопроект №4632.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Члены комитета рассмотрели закон №4632 на предмет соответствия требованиям антикоррупционного законодательства.

"Комитет признал законопроект таким, который не содержит коррупционных рисков", - указано в сообщении.

По мнению авторов документа, установленные в настоящее время требования к лицам, которые намерены осуществлять нотариальную деятельность, являются неоправданно высокими, а сама процедура получения свидетельства - усложненная.

Проект предлагает вместо требования к стажу работы в сфере права не менее шести лет, из них помощником нотариуса или консультантом государственной нотариальной конторы не менее трех лет, установить требование к стажу работы в сфере права не менее трех лет, из них помощником нотариуса или консультантом нотариальной госконторы не менее полутора лет.

Согласно действующему закону, "лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, допускается к следующей его сдаче не ранее чем через год. Этот документ предусматривает, что такое лицо могут допустить к повторной сдаче экзамена не ранее, чем через три месяца.

Напомним, в Кабинете министров разрабатывают реформу единого нотариата. Реализация реформы предусматривает три стратегических шага.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце ноября 2019 года министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что нотариусам предоставят право регистрировать браки и разводы.

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