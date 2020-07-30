В Кабмине разрабатывают реформу единого нотариата: что предлагает Минюст

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предлагается отказаться от системы разделения нотариусов на государственных и частных

В Кабинете министров разрабатывают реформу единого нотариата. Реализация реформы предусматривает три стратегических шага.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции по вопросам госрегистрации Ольга Онищук, передает правительственный портал.

Первым шагом является введение электронной системы нотариата. Масштабная цифровизация нотариальной деятельности включает в себя:

отказ от ведения бумажных книг учета деятельности нотариуса;

уменьшение количества документов, которые лицо должно подавать для совершения нотариального действия;

автоматизацию ряда процессов в деятельности нотариусов;

ведение нотариального архива в электронной форме.

Онищук отметила, что рабочая группа уже подготовила полный технико-экономический анализ Е-нотариата. Ожидается, что первый этап "пилота" с электронным рабочим местом нотариуса удастся запустить уже до конца 2020 года.

Переход к единому нотариату - это второй шаг реформы, который позволит закрепить единый статус нотариуса в Украине. Он предусматривает отмену системы разделения нотариусов на государственных и частных.

"Переход к единому нотариату будет предусматривать постепенное прекращение деятельности государственных нотариальных контор (сегодня в Украине работает 687 таких контор), а следовательно, позволит существенно уменьшить государственные расходы на их содержание, что будет способствовать экономии бюджетных средств", - отметила замглавы Минюста.

При этом реформа предусматривает, что возможность обратиться к нотариусу должна быть у каждого гражданина независимо от уровня его дохода и места жительства.

Предлагается существенно расширить количество действий, которые могут совершать нотариусы. Нотариат получит право регистрировать браки, разводы, обеспечивать доказательства тому подобное.

Третьим шагом реформы является саморегулирование нотариальной профессии. Минюст предлагает уполномочить орган профессионального самоуправления нотариусов:

осуществлять контроль за организацией деятельности нотариата, делопроизводством, соблюдением правил Кодекса профессиональной этики нотариуса,

организовывать повышение профессионального уровня нотариусов,

создавать условия для равномерного территориального расположения рабочих мест нотариусов, чтобы граждане из самых отдаленных уголков страны имели к ним доступ.

В Минюсте отметили, что уже сделали определенные шаги в направлении саморегулирования.

"Мы изменили состав Высшей квалификационной комиссии нотариата. Теперь в ее состав входит только 3 представителя Минюста и 11 частных нотариусов, то есть контроль за решениями ВККН уже передан нотариальному сообществу", - сказала Онищук.

Напомним, Кабмин внесет в Верховную раду законопроект о реформе нотариата в начале осени.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце ноября 2019 года министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал предоставления нотариусам права регистрировать браки и разводы.