Стати нотаріусом буде простіше: комітет Ради підтримав закон

В Україні хочуть спростити доступ до нотаріальної діяльності. Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики рекомендує ВР схвалити за основу відповідний законопроект №4632.

Члени комітету розглянули закон №4632 на предмет відповідності вимогам антикорупційного законодавства.

"Комітет визнав законопроект таким, що не містить корупційних ризиків", - вказано у повідомленні.

На думку авторів документу, встановлені на даний час вимоги до осіб, які мають намір здійснювати нотаріальну діяльність, є невиправдано високими, а сама процедура отримання свідоцтва - ускладнена.

Проект пропонує замість вимоги до стажу роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори не менш як три роки, встановити вимогу до стажу роботи у сфері права не менш як три роки, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори не менш як півтора року.

Згідно з діючим законом, "особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, допускається до наступного його складання не раніше як через рік. Цей документ передбачає, що таку особу можуть допустити до повторної здачі іспиту не раніше, ніж через три місяці.