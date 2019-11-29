Минюст анонсировал предоставление нотариусам права регистрировать браки и разводы

Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust.gov.ua)

Для расширения перечня функций нотариусов Минюст сотрудничает с Радой

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал предоставление нотариусам права регистрировать браки и разводы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам Малюськи, сейчас Минюст работает с Верховной радой для расширения функций нотариусов.

"По словам главы ведомства, сейчас Минюст работает с Верховной радой, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы. Например, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы", - говорится в сообщении.

Также указано, что в сфере нотариата актуально внедрение современных технологий: Е-нотариата, электронного документооборота, заверения web-страниц.

Напомним, в ноябре 2018 года большинство украинцев считали неприемлемой стоимость нотариальных услуг, о чем свидетельствовали данные опроса, проведенного Министерством юстиции. Так, по данным опроса, 18,294 тыс. респондентов оценили стоимость услуг нотариусов как неудовлетворительную, 8,038 - как удовлетворительную.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины в конце октября прошлого года снял ограничения минимальной оплаты частных нотариальных услуг. Ранее размер платы за нотариальные действия частных нотариусов не мог быть меньше размера ставок государственной пошлины, которую взимают государственные нотариусы за аналогичные действия.