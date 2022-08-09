Чтобы не стать коллаборантом. Кабмин предлагает перечень разрешенных видов труда в оккупации
Кабинет министров предлагает определить виды деятельности и мероприятия, которые можно осуществлять на временно оккупированных территориях Украины, чтобы при этом не совершать пособничество России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.
На временно оккупированных территориях может осуществляться такая деятельность субъектов хозяйствования:
- меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина;
- выплаты и доставки пенсий и денежной помощи;
- мероприятия, направленные на решение гуманитарных проблем, в частности предоставление медицинских и социальных услуг;
- производство лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами;
- благотворительная деятельность, гуманитарная помощь;
- предоставление жилищно-коммунальных услуг;
- деятельность в области трубопроводного транспорта, нефтегазовой и угольной отрасли, других добывающих отраслях, на рынках электрической энергии и природного газа, в сфере энергетики, если при этом электрическая энергия, ресурсы и полезные ископаемые не транспортируются на территорию РФ;
- образовательная деятельность, если не осуществляется пропаганда против Украины или другие действия, направленные на внедрение стандартов образования РФ;
- мероприятия, направленные на исполнение и отбывание уголовных наказаний;
- меры, направленные на соблюдение требований ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, урановых объектов, источников ионизирующего излучения;
- деятельность по погребению умерших;
- охрана территорий и объектов природно-заповедного фонда;
- деятельность банков, небанковских финансовых учреждений и других лиц, не являющихся финансовыми учреждениями;
- деятельность в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи;
- перевозка грузов и пассажиров;
- деятельность в сфере сельскохозяйственного товаропроизводства;
- производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, в частности в сфере торговли и общественного питания.
В пояснительной записке определяется, что в случае принятия законопроекта Верховной радой жители временно оккупированных территорий будут иметь доступ к товарам, работам и услугам от субъектов хозяйствования, которые не будут бояться уголовного преследования.
Как сообщалось ранее, Кабмин предлагает изменить закон о коллаборантах, уточнив моменты с уголовной ответственностью.
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