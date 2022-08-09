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Чтобы не стать коллаборантом. Кабмин предлагает перечень разрешенных видов труда в оккупации

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 16:16
Чтобы не стать коллаборантом. Кабмин предлагает перечень разрешенных видов труда в оккупации Фото: Кабмин предлагает перечень разрешенных видов труда в оккупации, чтобы не стать коллаборантом (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет министров предлагает определить виды деятельности и мероприятия, которые можно осуществлять на временно оккупированных территориях Украины, чтобы при этом не совершать пособничество России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.

На временно оккупированных территориях может осуществляться такая деятельность субъектов хозяйствования:

  • меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина;
  • выплаты и доставки пенсий и денежной помощи;
  • мероприятия, направленные на решение гуманитарных проблем, в частности предоставление медицинских и социальных услуг;
  • производство лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами;
  • благотворительная деятельность, гуманитарная помощь;
  • предоставление жилищно-коммунальных услуг;
  • деятельность в области трубопроводного транспорта, нефтегазовой и угольной отрасли, других добывающих отраслях, на рынках электрической энергии и природного газа, в сфере энергетики, если при этом электрическая энергия, ресурсы и полезные ископаемые не транспортируются на территорию РФ;
  • образовательная деятельность, если не осуществляется пропаганда против Украины или другие действия, направленные на внедрение стандартов образования РФ;
  • мероприятия, направленные на исполнение и отбывание уголовных наказаний;
  • меры, направленные на соблюдение требований ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, урановых объектов, источников ионизирующего излучения;
  • деятельность по погребению умерших;
  • охрана территорий и объектов природно-заповедного фонда;
  • деятельность банков, небанковских финансовых учреждений и других лиц, не являющихся финансовыми учреждениями;
  • деятельность в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи;
  • перевозка грузов и пассажиров;
  • деятельность в сфере сельскохозяйственного товаропроизводства;
  • производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, в частности в сфере торговли и общественного питания.

В пояснительной записке определяется, что в случае принятия законопроекта Верховной радой жители временно оккупированных территорий будут иметь доступ к товарам, работам и услугам от субъектов хозяйствования, которые не будут бояться уголовного преследования.

Как сообщалось ранее, Кабмин предлагает изменить закон о коллаборантах, уточнив моменты с уголовной ответственностью.

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