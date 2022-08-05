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Из закона о коллаборантах хотят убрать несколько запретов: что изменится

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Киев, Пятница 05 августа 2022 19:08
Из закона о коллаборантах хотят убрать несколько запретов: что изменится Фото: Кабмин предалагает изменить закон о коллаборантов (kmu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров предлагает изменить закон о коллаборантах, уточнив моменты с уголовной ответственностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, на заседании Кабмина одобрили законопроект об изменениях в Уголовный кодекс Украины, которые касаются наказания для коллаборантов.

В частности, предлагается изложить часть четвертую статьи 111-1 УК в новой редакции, которая позволит вывести из-под запрета некоторые виды бизнеса, необходимые для обеспечения жизнедеятельности оккупированных территорий.

"Также не будет наказана такая деятельность, если она не была добровольной, а осуществлялась под давлением оккупационных органов", - добавил Мельничук.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська говорил, что у коллаборантов будут отбирать имущество, а также рассказал, как это будет работать.

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Кабинет Министров Украины
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