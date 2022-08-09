ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Щоб не стати колаборантом. Кабмін пропонує перелік дозволених видів праці в окупації

Новость на русском →
Вівторок 09 серпня 2022 16:16
Щоб не стати колаборантом. Кабмін пропонує перелік дозволених видів праці в окупації Фото: Кабмін пропонує перелік дозволених видів праці в окупації, щоб не стати колаборантом (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет міністрів пропонує визначити види діяльності та заходи, які можна здійснювати на тимчасово окупованих територіях України, щоб при цьому не вчиняти пособництво Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту.

На тимчасово окупованих територіях може провадитись така діяльність суб’єктів господарювання:

  • заходи із забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
  • виплати та доставки пенсій та грошової допомоги;
  • заходи, спрямовані на розв’язання гуманітарних проблем, зокрема надання медичних і соціальних послуг;
  • виробництво лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
  • благодійна діяльність, гуманітарна допомога;
  • надання житлово-комунальних послуг;
  • діяльність у галузі трубопровідного транспорту, нафтогазовій та вугільній галузі, інших видобувних галузях, на ринках електричної енергії та природного газу, у сфері енергетики, якщо при цьому електрична енергія, ресурси та корисні копалини не транспортуються на територію РФ;
  • освітня діяльність, якщо не здійснюється пропаганда проти України чи інші дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти РФ;
  • заходи, спрямовані на виконання і відбування кримінальних покарань;
  • заходи, спрямовані на дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об’єктів, джерел іонізуючого випромінювання;
  • діяльність з поховання померлих;
  • охорона територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
  • діяльність банків, небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами;
  • діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;
  • перевезення вантажів та пасажирів;
  • діяльність у сфері сільськогосподарського товаровиробництва;
  • виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, зокрема у сфері торгівлі та громадського харчування.

У пояснювальній записці визначається, що у разі прийняттся законопроекту Верховною радою мешканці тимчасова окупованих територій матимуть доступ до товарів, робіт і послуг від суб’єктів господарювання, які не боятимуться кримінального переслідування.

Як повідомлялося раніше, Кабмін пропонує змінити закон про колаборантів, уточнивши моменти з кримінальною відповідальністю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Верховна рада
NEWS
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
DAILY
Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України