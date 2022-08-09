Щоб не стати колаборантом. Кабмін пропонує перелік дозволених видів праці в окупації
Кабінет міністрів пропонує визначити види діяльності та заходи, які можна здійснювати на тимчасово окупованих територіях України, щоб при цьому не вчиняти пособництво Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту.
На тимчасово окупованих територіях може провадитись така діяльність суб’єктів господарювання:
- заходи із забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
- виплати та доставки пенсій та грошової допомоги;
- заходи, спрямовані на розв’язання гуманітарних проблем, зокрема надання медичних і соціальних послуг;
- виробництво лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
- благодійна діяльність, гуманітарна допомога;
- надання житлово-комунальних послуг;
- діяльність у галузі трубопровідного транспорту, нафтогазовій та вугільній галузі, інших видобувних галузях, на ринках електричної енергії та природного газу, у сфері енергетики, якщо при цьому електрична енергія, ресурси та корисні копалини не транспортуються на територію РФ;
- освітня діяльність, якщо не здійснюється пропаганда проти України чи інші дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти РФ;
- заходи, спрямовані на виконання і відбування кримінальних покарань;
- заходи, спрямовані на дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об’єктів, джерел іонізуючого випромінювання;
- діяльність з поховання померлих;
- охорона територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
- діяльність банків, небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами;
- діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;
- перевезення вантажів та пасажирів;
- діяльність у сфері сільськогосподарського товаровиробництва;
- виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, зокрема у сфері торгівлі та громадського харчування.
У пояснювальній записці визначається, що у разі прийняттся законопроекту Верховною радою мешканці тимчасова окупованих територій матимуть доступ до товарів, робіт і послуг від суб’єктів господарювання, які не боятимуться кримінального переслідування.
Як повідомлялося раніше, Кабмін пропонує змінити закон про колаборантів, уточнивши моменти з кримінальною відповідальністю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.