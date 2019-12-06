Старые нарушения и личность погибшей: новые подробности пожара в Одессе

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили новые подробности пожара в одесском колледже, при котором погибли и пострадали люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".

По словам начальника ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, еще в 2014 году при проверке здания обнаружили нарушения - на пластиковых панелях в коридорах не везде были уведомления о пожарных выходах и не везде была пожарная сигнализация.

Он также сообщил, что 4 декабря имел место поздний вызов - пожарные прибыли на место возгорания, когда площадь пожара была уже слишком большая.

Также установлена личность женщины, чье тело нашли вчера в руинах сгоревшего дома. Погибла Бортюк Анна Леонидовна 1976 года рождения. О смерти этой женщины власти сообщили еще в первый день, но тогда информация не подтвердилась.

Пополнился также список пропавших. В полицию обратились родители студентки Василян Анастасии Матвеевны 2001 года рождения.

В ГСЧС также рассказали о ходе работ на месте пожара по состоянию на утро, 6 декабря.

"Осуществлен разбор конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, продолжается разбор конструкции на уровне второго этажа и арочного прохода, проводятся работы по контролируемого обрушения конструкций аварийной арки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что число пострадавших в результате пожара возросло до 32 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за пожара в Одессе распорядился провести массовые проверки.

В свою очередь, в МВД инициируют усиление ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности.

Также РБК-Украина писало, что возгорание могло произойти из-за удлинителя в закрытом кабинете. Полиция рассматривает также версию поджога.

Также был опубликован официальный список пропавших.