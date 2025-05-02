До старту НМТ-2025 лічені дні. У МОН звернулись до учасників із важливим проханням

НМТ-2025 невдовзі стартує

З 14 травня розпочинається основна сесія національного мультипредметного тесту. Тестування триватиме до 25 червня.

Учасники, які зареєструвалися до 3 квітня, отримають запрошення на НМТ до 7 травня в персональному кабінеті. Там буде вказано дату, час і місце проведення НМТ.

"З міркувань безпеки ця інформація не буде публічною. Закликаємо учасників не поширювати дані про пункт тестування", - наголошують у МОН.

До 4 липня результати НМТ надійдуть у персональні кабінети учасників.

Деталі проведення НМТ не можна розголошувати (скриншот)

Деталі НМТ-2025

НМТ-2025 матиме дві сесії. Основна проходитиме з 14 травня по 25 червня та додаткова з 14 по 25 липня. У тестах будуть завдання із чотирьох предметів: української мови, математики та історії України (обов'язкові) та предмету на вибір - українська література, іноземна мова, біологія, фізика, хімія, географія.

Усі предмети учасники складатимуть в один день у два етапи, кожен з яких триватиме по 2 години. Між ними буде 20 хвилин перерви. Під час повітряної тривоги тестування зупинятимуть, а всіх учасників переводитимуть в укриття.

За кордоном також можна буде скласти НМТ. Ознайомитись із переліком країн можна за посиланням.

Результати тестування учасники основної сесії отримають до 4 липня, додаткової - до 30 липня. Цьогоріч потрібно набрати хоча б 100 балів, щоб подолати мінімальний поріг, необхідний для вступу.

Деталі НМТ-2025 (скриншот)