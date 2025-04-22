Англійська мова б’є рекорди: які предмети обирають вступники на НМТ-2025

У 2025 році англійська мова стала найпопулярнішим вибором серед вступників на НМТ. Найменшою популярністю користуються фізика і хімія.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на слова заступника Міністра освіти і науки України Михайла Винницького під час брифінгу .

Які предмети найбільш популярні серед вступників

Він зазначає, що загалом цього року нараховується 312 тисяч вступників, із яких 114 тисяч обрали англійську мовою як четвертий предмет. Це понад третина всіх учасників тесту.

Інші популярні предмети включають географію (72 тисячі вступників) та біологію (62 тисячі вступників), що є логічним для осіб, що планують вступати на медичні та суміжні спеціальності. Українську літературу обрали 46 тисяч вступників.

Які предмети найменш популярні серед вступників

Проте серед учасників НМТ цього року спостерігається низький попит на фізику та хімію. Фізику обрали лише 8800 осіб, а хімію - лише 2800, що, за словами Винницького, є занадто низькими цифрами для таких важливих наук.

Щоб мотивувати майбутніх вступників обирати ці предмети, Міністерство освіти запровадило нововведення. Вступники, які вибирають фізику або хімію, отримуватимуть додатковий коефіцієнт при вступі. Цей захід покликаний змінити ситуацію та залучити більше учнів до вивчення природничих наук.

Міністерство сподівається, що цей підхід допоможе зацікавити учнів та сприятиме розвитку науки в Україні в майбутньому.