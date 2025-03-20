Перелік країн і міст, де можна пройти НМТ-2025, розширили: повний список і обмеження

Перелік країн і міст, де українці зможуть пройти національний мультипредметний тест (НМТ), було розширено. При цьому в комп'ютерних центрах за кордоном є обмеження щодо кількості місць.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

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В яких країнах і містах світу можна скласти НМТ-2025

У 2025 році національний мультипредметний тест (НМТ) буде проведено як в Україні, так і поза її межами. Це має забезпечити реалізацію українською молоддю, яка перебуває за кордоном, її права на вступ до вітчизняних вишів.

НМТ за кордоном проходитиме так само, як і в Україні:

у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ);

за участі україномовних педагогів, підготовлених УЦОЯО.

Спершу повідомлялось, що за кордоном тимчасові екзаменаційні центри створять в 54 містах 32 країн.

Основну сесію тестування було заплановано провести у таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Італія, Ірландія, Іспанія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія і Швеція.

Де заплановано основну сесію НМТ (інфографіка: testportal.gov.ua)

Перелік закордонних населених пунктів, на території яких буде створено ТЕЦ для проведення НМТ-2025, було оприлюднено в додатку відповідного наказу Міністерства освіти й науки України.

Нещодавно стало відомо, що перелік країн і міст, де буде створено тимчасові екзаменаційні центри за кордоном, було розширено.

УЦОЯО домовився щодо можливості провести НМТ у місті Стамбул (Туреччина).

Окрім цього, в місті Чикаго (США) створюватимуть ТЕЦ для проведення додаткової сесії НМТ.

Зазначимо, що в цілому додаткова сесія НМТ була запланована у таких країнах: Болгарія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Канада, Німеччина, Польща, Хорватія, Чехія.

Де заплановано додаткову сесію НМТ (інфографіка: testportal.gov.ua)

В УЦОЯО пояснили: деякі локації будуть доступними тільки в межах додаткових сесій НМТ.

Обмеження щодо кількості учасників НМТ за кордоном

В Українського центру оцінювання якості освіти розповіли також, що за кордоном існують обмеження щодо кількості учасників, які можуть взяти участь в НМТ.

Отже, в разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни - він стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації.

"Попри те, що перелік міст для проходження НМТ розширено, усе ж є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп'ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами", - наголосили в УЦОЯО.

Так, станом на 19 березня вже не було вільних місць для проходження НМТ в таких містах світу:

Відень (Австрія);

Дюссельдорф (Німеччина);

Кельн (Німеччина);

Люблін (Польща);

Бухарест (Румунія);

Прага (Чехія).

Насамкінець в УЦОЯО нагадали: "якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з'явилася більш зручна для вас локація - можете до 8 квітня 2025 року змінити реєстраційні дані, вибравши місто, ближче до вашого місцеперебування під час проведення НМТ".