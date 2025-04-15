Вступ 2025: скільки треба набрати балів на НМТ і що робити, якщо їх не вистачило

Уже в травні стартує основна сесія НМТ-2025, який є обов'язковим для вступу до вищих навчальних закладів України. Абітурієнти складатимуть тести з чотирьох предметів, три з яких - обов’язкові.

РБК-Україна із посиланням на дані УЦОЯО розповідає, скільки потрібно набрати балів на НМТ, щоб вступити в університет.

Що треба знати про НМТ-2025

НМТ-2025 матиме дві сесії. Основна триватиме з 14 травня по 25 червня та додаткова з 14 по 25 липня. Учасники складатимуть тести із 4 предметів: української мови, математики та історії України (обов'язкові) та предмету на вибір - українська література, іноземна мова, біологія, фізика, хімія, географія.

Тестування відбуватиметься в один день у два етапи, які триватимуть по 2 години кожен. Учасникам нададуть 20 хвилин перерви. У разі оголошення повітряної тривоги, тестування перервуть.

Участь у тестуванні можна буде взяти й за кордоном, із переліком країн можна ознайомитись за посиланням. Скласти тест можна тільки у спеціальних центрах, онлайн тестування - не доступне.

Результати тестування учасники основної сесії отримають до 4 липня, додаткової - до 30 липня.

Деталі про НМТ-2025 (скриншот)

Скільки балів треба набрати на НМТ

Учасникам НМТ-2025 потрібно набрати не менше 15% від загальної кількості тестових балів, щоб пройти мінімальний поріг. Наводимо мінімальну та максимальну суми тестового балу.

Обов'язкові предмети:

українська мова - 7 - 45;

математика - 5 - 32;

історія України - 8 - 54;

Предмети на вибір:

українська література - 7 - 45;

іноземна мова - 5 - 35;

біологія - 7 - 46;

фізика - 5 - 32;

хімія - 6 - 40;

географія - 7 - 46.

Перша цифра, мінімальна, дорівнює 100 балам, а друга - 200.

Якщо учасник набере мінімальну суму балів, то тест вважатиметься складеним.

Скільки балів треба, щоб вступити на державну форму

Торік для вступу на бюджетну форму навчання потрібно було набрати мінімум 130 балів. Очікується, що цьогоріч поріг не зменшиться. При цьому мінімальну суму балів, необхідну для платної форми навчання, кожен ВНЗ визначає сам.

Варто зауважити, що щонайменше 150 балів потрібно для вступу на спеціальності (навіть на платну форму):

"Право"

"Публічне управління та адміністрування"

"Міжнародні відносини"

"Охорона здоров'я" (на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Фармація, промислова фармація", "Педіатрія")

Вступникам на мистецькі та спортивні спеціальності, окрім НМТ, доведеться ще складати творчий конкурс, для них він буде вирішальним.

Також при вступі важливо врахувати вагові коефіцієнти, саме вони визначають, наскільки важливий кожен предмет для вибраної спеціальності. Це впливає на підсумковий конкурсний бал.

Що робити, якщо не пройшли мінімальний поріг

Учасники, які не набрали мінімальну суму балів на НМТ, зможуть вступати у професійно-технічні училища, коледжі або ж у деякі заклади за кордоном. Туди для вступу достатньо подати атестат за дев’ятий чи одинадцятий класи.

Потім із дипломом ПТУ, коледжу чи технікуму можна одразу вступити на другий-третій курс ВНЗ за тією ж спеціальністю і при цьому НМТ уже не доведеться складати.

Ще одним варіантом для абітурієнтів може стати освіта за кордоном. Більшість європейських країн не вимагають результатів НМТ, але ключовим є знання місцевої або англійської мови. Необхідно буде рівень володіння мовою підтвердити спеціальним сертифікатом.

Якщо процедура проведення НМТ була порушена, то учасник має право подати апеляційну заяву. Її розгляне регламентна комісія і може анулювати результати. Тоді учаснику нададуть право пройти тестування на додатковій сесії НМТ.