До старта НМТ-2025 считанные дни. В МОН обратились к участникам с важной просьбой

НМТ-2025 вскоре стартует

С 14 мая начинается основная сессия национального мультипредметного теста. Тестирование продлится до 25 июня.

Участники, которые зарегистрировались до 3 апреля, получат приглашение на НМТ до 7 мая в персональном кабинете. Там будет указана дата, время и место проведения НМТ.

"Из соображений безопасности эта информация не будет публичной. Призываем участников не распространять данные о пункте тестирования", - отмечают в МОН.

До 4 июля результаты НМТ поступят в персональные кабинеты участников.

Детали проведения НМТ нельзя разглашать (скриншот)

Детали УМТ-2025

НМТ-2025 будет иметь две сессии. Основная будет проходить с 14 мая по 25 июня и дополнительная с 14 по 25 июля. В тестах будут задания по четырем предметам: украинскому языку, математике и истории Украины (обязательные) и предмету на выбор - украинская литература, иностранный язык, биология, физика, химия, география.

Все предметы участники будут сдавать в один день в два этапа, каждый из которых продлится по 2 часа. Между ними будет 20 минут перерыва. Во время воздушной тревоги тестирование будет останавливаться, а всех участников будут переводить в укрытие.

За рубежом также можно будет сдать НМТ. Ознакомиться с перечнем стран можно по ссылке.

Результаты тестирования участники основной сессии получат до 4 июля, дополнительной - до 30 июля. В этом году нужно набрать хотя бы 100 баллов, чтобы преодолеть минимальный порог, необходимый для поступления.

Детали НМТ-2025 (скриншот)