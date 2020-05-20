Стартовая полоса: как прошел первый год президентства Владимира Зеленского

"Мое избрание доказывает – граждане устали от опытных, системных, надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей. Возможностей "откатов", "потоков", "дерибана". Мы построим страну других возможностей", – заявил Владимир Зеленский, выступая с трибуны парламента ровно год назад.

Политики тогда не знали, чего ждать от вчерашнего шоумена, ставшего во главе государства. Не до конца понимали это и сами избиратели, наблюдавшие за церемонией с экранов.

У каждого из них было свое представление о дальнейшей политике президента и свои надежды. Одни ждали, что Зеленский решит социально-экономические проблемы, накопившиеся за десятилетия. Другие ожидали мира и прекращения войны.

Часть общества опасалась разворота Украины на пути евроатлантической интеграции в сторону России. Но, придя к власти, Зеленский, по сути, перенял внешнеполитический вектор Петра Порошенко. Он также говорит о пути Украины в Евросоюз и НАТО и скован "минским" процессом.

Многие также побаивались его тесных связей с Игорем Коломойским, который активно поддерживал Зеленского в ходе избирательной кампании. Тогда как глава государства активно стал коммуницировать и с другими олигархами, не сделав из Коломойского очевидного фаворита.

Едва вступив в должность, уже в инаугурационной речи он заявил, что распускает Раду. Два месяца спустя его партия "Слуга народа" на досрочных выборах парламента получила рекордное количество мандатов, что позволило Зеленскому оформить самостоятельное большинство в Верховной раде.

Но сейчас называть "Слугу народа" монокоалицией становится все сложнее. Часть ее членов, прошедших в Раду сугубо за счет личного бренда Зеленского, примкнули к тем или иным группам влияния, и отказываются слепо следовать линии партии. Это дает повод в политических кругах все чаще говорить о повторном роспуске парламента.

В кадровой политике президент показал, что прежде всего ценит лояльность. И с теми, кто не входит в его близкий круг, он с легкостью готов прощаться. За год Зеленский успел сменить главу своего Офиса, а также Генпрокурора и Кабинет министров, назначенных его же большинством в парламенте.

Его изначальная ставка на "новых лиц" споткнулась о слишком короткую скамейку запасных, чтобы рассчитывать на приход во власть людей с "чистой" биографией. Выбирая преемника для экс-премьера Алексея Гончарука, на Банковой всерьез заговорили даже о таких представителях позапрошлой власти, как Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский.

Несмотря на завышенную планку ожиданий своих избирателей, Зеленскому удалось сохранить свой рейтинг на отметке, полученной им на выборах в прошлом году. За него по-прежнему готовы проголосовать 40% граждан и 75% – во втором туре, следует из последнего соцопроса группы "Рейтинг".

В своей инаугурационной речи год назад Зеленский перечислил многие беды украинцев, которые он намерен решать. РБК-Украина проанализировало, есть ли прогресс в тех проблемах и задачах, о которых Зеленский говорил год назад.

Возвращение украинцев в страну

И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов… Тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и в Африке. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете! Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой.

Украинцы, проживающие за рубежом, судя по всему, восприняли этот призыв без особого энтузиазма. Идея президента вернуть украинцев из-за рубежа с помощью доступных кредитов на свой бизнес также не "взлетела".

Миграция украинцев зависит даже не столько от спроса на них в других странах, сколько от экономической ситуации в Украине, говорит заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований НАН Украина Алексей Позняк.

"Наши иммигранты делятся на две категории. Это долгосрочные – по отношению к ним можно говорить о возвращении, и краткосрочные. Что касается долгосрочных мигрантов, то вряд ли кто-то из них вернулся. Они в основном уже прижились в тех странах, где они находятся. Вернуть хотя бы часть из них можно только в том случае, если в Украине будет экономический рост и параллельно будет внедряться специальная государственная политика по привлечению этих людей", – пояснил он РБК-Украина.

Приехать домой трудовых мигрантов заставила лишь пандемия, охватившая весь мир. И то – только тех, кто отправлялся на временные работы. И как только границы откроются, вероятней всего, большинство наших заробитчан поедут обратно. Вряд ли альтернатива в виде "недорогих" рабочих мест с зарплатой 6-8 тысяч гривен, которые хочет создать правительство, удержит их в Украине.

"Чтобы краткосрочные мигранты прекратили ездить на заработки за границу, нужно, чтобы украинская экономика демонстрировала рост и развитие. Но пока что мы этого не наблюдали до карантина, а сейчас ситуация лишь усугубилась. Как мы и другие страны будем выходить из этой ситуации – пока сложно прогнозировать", – отметил Позняк.

По его словам, основная причина трудовой миграции – это разница в уровне заработных плат, особенно в пересчете на официальный курс. Именно обвал курса национальной валюты после 2014 года повлек всплеск трудового миграции. И если в будущем гривна значительно ослабеет, это приведет к новой волне выезда украинцев на заработки, уверен демограф.

Конец войны на Донбассе

И наша самая первая задача – прекращение огня на Донбассе… Могу заверить – для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наших территорий… Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу.

Быстрого мира за первый год президентства Зеленскому достичь не удалось. Но некоторые подвижки в этом направлении все же есть. Это и три успешных обмена пленными, и два новых участка разведения, и первый за последние годы нормандский саммит. Главным ответственным за переговорный процесс по Донбассу в команде Зеленского стал его нынешний глава Офиса Андрей Ермак.

Точечные шаги по мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины обсуждаются в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Некоторые ее наработки, как например "формула Штайнмайера" или создание Консультативного совета из представителей ОРДЛО в украинском обществе восприняли в штыки.

Первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер Алексей Резников заверил, что о никакой легитимации сепаратистов речи не идет. И что Украина собирается привлечь представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые сегодня проживают на подконтрольной территории Украины.

Финальным этапом политического урегулирования ситуации на Донбассе станут местные выборы на территории ОРДЛО, пояснил Резников. При этом, по его словам, по вопросу Крыма будет создана отдельная переговорная платформа.

"Крым – это другой трек и с точки зрения переговоров, и модели реинтеграции, более сложной. И над этим мы тоже думаем", – говорил в интервью РБК-Украина Резников.

Сам Зеленский заявил, что не отдаст пять лет, которые ему отвел народ, на переговоры в Минске. В начале марта он предположил, что договориться с Россией о мире можно за год. Но если до декабря в переговорах не будет прорыва, он не исключил выход из них.

"Если говорить о прекращении огня на Донбассе, то его фактически не произошло. Количество обстрелов и активность боевых действий соответствует тому, что было два или три года назад, ситуативно меняясь лишь на разных участках фронта в зависимости от активности разных сторон", – сказал РБК-Украина глава правления "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут.

По его оценке, в вопросе возвращения пленных наблюдается прогресс, если говорить о количестве украинцев, вернувшихся домой. Но сам процесс не отличается системностью, считает эксперт.

"Если говорить о каких-то системных шагах и возвращения всех пленных, то этого не произошло. И предпосылок со стороны России я для этого не вижу. Есть точечные обмены, которые происходили и раньше. Количество – это ведь тоже очень условное понятие, потому что оно зависит от того, сколько людей находится у них и сколько у нас. Но какой-то суперсистемности, как это было обещано во время выборов, что мы всех вернем – этого не произошло", – отметил Чмут.

Укрепление армии

Не бывает сильной армии там, где власть не уважает людей, которые ежедневно отдают жизнь за страну. Я сделаю все, чтобы вы чувствовали уважение. Это достойное, а главное, стабильное финансовое обеспечение, ваши жилищные условия, законные отпуска после выполнения боевых задач, отдых для вас и ваших семей. Нужно не говорить о стандартах НАТО, а творить эти стандарты.

В конце прошлого года тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что в 2020 год оборонный бюджет составит 246 млрд гривен или 5,45% ВВП, это на 15% больше, чем годом ранее. Но, как отметил Тарас Чмут, все процессы реформ, которые сейчас происходят в Вооруженных силах, были запущены несколько лет назад и просто продолжают воплощаться.

Проблема, по его мнению, заключается в том, что за последний год не произошло глобального изменения подходов к решению проблем и к принятию решений в секторе безопасности.

"Это ярко иллюстрируется на примере военных закупок – мы не покупаем никаких стратегических вещей. Мы просто проводим точечные закупки, что-то ремонтируем. Мы закрываем дыры в тонущем корабле, при этом он продолжает тонуть, просто не так быстро. Это касается и кадров, и денежного обеспечения, и обеспечение жилья, и закупок", – уточнил руководитель "Украинского милитарного центра".

Что же касается имплементации стандартов НАТО, в этом году процесс продолжался. Среди прочего, власть провела разъединение должности начальника Генерального штаба – Главнокомандующего на две.

"Процессы, которые мы наблюдаем сейчас, частично были заложены ранее, при предыдущей власти. Переход структуры Генштаба на систему структурирования стран НАТО – так называемую J-структура – тоже произошла сейчас. То есть это те плановые системные шаги, которые могли бы тормозиться, а могут и происходить", – отметил эксперт.

Борьба с бедностью

Безусловно, кроме войны, есть еще много бед, которые делают украинцев несчастными. Это шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, болезненные цены, несуществующие рабочие места.

"Конца эпохи бедности", анонсированного с предвыборных бигбордов Владимира Зеленского, в широком понимании не произошло. Пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения лишь усугубили и без того непростую экономическую ситуацию в стране.

Говоря об этих проблемах, по мнению политолога Владимира Фесенко, президент не представлял, насколько большой их масштаб. И, разумеется, даже за год многое из запланированного исправить не удалось – слишком мало времени.

"Мне кажется, что это начал понимать и сам Зеленский. Если вспомнить его последнее интервью, в частности в фильме к годовщине его победы на выборах президента, он об этом сказал: мол, у него были надежды, что удастся быстро решить эти проблемы, но все оказалось гораздо сложнее. То есть за этот год он понял, что, к сожалению, быстро это не получается и что для этого необходимо больше системных усилий. Хотя с его стороны попытки решить большинство из этих проблем были", – отметил РБК-Украина политолог.

Например, в декабре президент дал указание правительству Гончарука снизить тарифы на коммуналку. Причем часто делалось это публично, в социальных сетях транслировались ролики с заседаниями, на которых Зеленский просил премьера "разобраться с платежками".

"Правительство попыталось, однако неудачно и неуклюже: сказать – сказали, но в платежках большинство людей снижение тарифов не увидели. Это еще один пример того, что быстрыми и простыми решениями такие сложные проблемы не решить", – уточнил Фесенко.

Кроме того, с марта по инициативе президента Зеленского и правительства стартовала программа "Большая стройка дорог". Но эпидемия и кризис, вероятно, внесут свои коррективы в эту программу, считает Фесенко.

"На что надеялся Зеленский? Его логика заключалась в том, чтобы ускорить экономический рост. Стоит вспомнить его установку правительству: получить 40% рост за пять лет. У Зеленского и его команды были надежды, что ускорение экономического развития произойдет за счет инвестиций и земельной реформы. Однако, очевидно, что это требует как минимум нескольких лет при более благоприятной глобальной ситуации", – пояснил политолог.

Чтобы создать эффект ощутимых изменений, в команде власти не стали изобретать велосипед, задействовав старый испробованный способ – повысили пенсии в кризис. Причем это касается не только предусмотренной законом индексации, которую, впрочем, можно было провести и в конце года, но и доплат по возрасту и "коронавирусных тысяч". Вместе с тем проблема дефицита Пенсионного фонда лишь усугубилась.

Коррупция, скандалы и суды

Мы построим страну других возможностей. Где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры. Одни для всех.

Первый год каденции Зеленского не отметился какими-либо громкими "посадками", как это было обещано в его предвыборных лозунгах.

Руководящие должности в правоохранительных органах заняли лояльные к президенту кадры. Его окружение не попадало в какие-либо публичные коррупционные скандалы. Разве что можно вспомнить об истории с записями брата главы ОП Андрея Ермака – Дениса, на которых он якобы обсуждал назначение на разные государственные посты. Но едва ли эти истории имели ощутимое влияние на рейтинг президента и его команды.

Попытки Зеленского провести судебную реформу на свой лад в прошлом году потерпели неудачу. Он внес документ, которым сокращался состав Верховного суда (ВС) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). При этом Высший совет правосудия (ВСП) получал расширенные полномочия.

Судьи, адвокаты, общественные организации и посольства западных стран-партнеров раскритиковали такой вариант реформы, требуя ее переписать. Но в конечном счете закон забуксовал в Конституционном суде, который признал большинство его норм неконституционными.

"За год президентства Зеленского уровень доверия к судам – а это единственный показатель, по которому мы можем говорить о состоянии судопроизводства в стране – изменился на уровень статистической погрешности. Он якобы вырос с 11,5 до 13 процентов. То есть люди все равно не доверяют судам и это один из самых высоких уровней недоверия среди государственных институтов", – пояснил РБК-Украина председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

В законе Зеленского о судебной реформе были как прогрессивные положения, так и те положения, которые бы наверняка не сработали, считает эксперт. Проблема, по его мнению, в том, что тем судьям, от которых нужно было очистить судебную систему, было предоставлено решающее влияние на все то, что называется судебная реформа.

"И они ее успешно заблокировали в лице Высшего совета правосудия. Этим же законом ей было предоставлено слишком много полномочий в сфере судебной реформы. Кроме того, Конституционный суд признал большую часть положений закона о судебной реформе президента Зеленского неконституционными. И теперь эта реформа полностью заблокирована", – рассказал эксперт.

Немало вопросов и к биографии тех судей, которых Зеленских назначил на вакантные должности членов Высшего совета правосудия, считает Жернаков. "К сожалению, сам президент, несмотря на обещания, несмотря на неплохие идеи, предусмотренные его законом о судебной реформе, на практике делает фактически обратное", – резюмировал он.