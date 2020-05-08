Минская реформа: как команда Зеленского перезагружает переговоры по Донбассу

Команда Зеленского хочет "оживить" минские переговоры (все фото: Офис президента)

Команда Владимира Зеленского пытается ускорить переговоры по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Украина усилила делегацию в минской ТКГ главами профильных комитетов Верховной рады и заместителями министров. Ответные шаги ожидаются от Российской Федерации и ОБСЕ.

Также к переговорам могут привлечь переселенцев из оккупированного Донбасса в качестве представителей ОРДЛО. Если до конца года заметный прогресс на этом направлении так и не случится, то власть планирует переходить к "плану Б". Подробнее – в материале РБК-Украина.

Новая власть в контексте приближения мира на Донбассе за год работы может записать в свой актив три успешных обмена пленными, два новых участка разведения и первый за последние годы нормандский саммит.

Однако большинство достигнутых на нем договоренностей так и не выполнены. Потому новую встречу в "нормандском формате" лидеры Украины, России, Франции и Германии проводить не спешат.

В то же время команда Владимира Зеленского пытается оживить работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Именно на этой площадке решаются прикладные вопросы по мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины.

По сути, ТКГ является вспомогательным органом, созданным "нормандской четверкой". И представители ОБСЕ, выступающие модераторами на переговорах, как правило, следят за тем, чтобы повестка дня ТКГ не выходила за рамки, заданные лидерами "Нормандии".

За последние несколько дней Офис президента выступил с рядом предложений для активизации работы ТКГ. На Банковой продолжают настаивать, что для прогресса в переговорах остается совсем мало времени, иначе вопрос Донбасса будет решаться уже иначе.

Другой путь

Запланированная на апрель встреча "нормандской четверки" не состоялась по объективным причинам. Во-первых, чисто физически организовать ее в Берлине, как было оговорено ранее, невозможно из-за глобального карантина на фоне пандемии коронавируса.

Во-вторых, со времени последнего саммита в декабре прошлого года стрелять на Донбассе так и не перестали, невзирая на усилия украинских дипломатов и их союзников – война продолжается, и на "добрую волю" России в этом вопросе рассчитывать все еще не приходится.

За переговоры по завершению конфликта на Донбассе еще с лета прошлого года в команде власти отвечает ныне глава Офиса президента Андрей Ермак. В марте он встретился в Минске с новым куратором украинского направления в Кремле – Дмитрием Козаком. Тогда они поставили свои подписи под скандально известным протоколом, рядом с участниками ТКГ и двумя представителями боевиков.

Документ предполагал создание Консультативного совета, в который должны были войти по 10 представителей ОРДЛО из числа переселенцев и тех, кто проживает на оккупированных территориях. Этот пункт вызвал широкий резонанс, переросший в ряд акций протеста – ведь он был воспринят как то, что Украина переходит к прямым переговорам с боевиками. Вдобавок этот месседж активно разгоняли российские СМИ и сами террористы.

На Банковой уверяли, что этот шаг нужен для того, чтобы выполнить Минские соглашения от 2015 года в части "консультации и согласования" нескольких пунктов этого документа с представителями ОРДЛО.

При этом, по словам власти, ни о каких переговорах с боевиками речь не шла и идти не может. Собеседник РБК-Украина в команде Зеленского тогда отметил, что если общество не воспримет эту идею, то ее "похоронят". Так и произошло.

Создание Консультативного совета было возможно только после согласования этой идеи с Францией и Германией. В конце апреля на площадке "нормандского формата" состоялись переговоры на уровне министров иностранных дел. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по их итогам отметил, что этот вопрос поднимал только его российский визави – Сергей Лавров. При этом дальше его ремарок дело не пошло.

Но пункты Минских соглашений, в которых идет речь о согласовании вопросов проведения выборов на Донбассе с представителями ОРДЛО, никуда не исчезли. Потому появилась новая идея: после "нормандской встречи" уже на уровне политических советников глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина планирует подключить к работе подгрупп в ТКГ переселенцев с Донбасса.

"Сейчас есть монополия, которая существовала шесть лет, когда там (в ТКГ, – ред.) сидели только представители т.н. "ДНР" и "ЛНР", – сказал Ермак на встрече с журналистами 7 мая. Переселенцы, по задумке Банковой, как раз и должны заменить боевиков в роли "представителей ОРДЛО".

Пока что во власти вырабатывают критерии, по которым будет проходить отбор потенциальных делегатов от Украины. По информации издания, возможно, в Минск будут приглашать представителей от юридического сообщества, от журналистов, от священнослужителей и т.д, которые пользуются авторитетом в обществе.

Либо же кандидатами станут представители местного самоуправления, которые были избраны еще на местных выборах 2010 года. Но поскольку с тех пор на территории ОРДЛО не проходили ни одни признанные Украиной и миром выборы, они могут считаться вполне легитимными мэрами и депутатами местных советов.

Тактическая замена

На днях Владимир Зеленский переформатировал состав украинской делегации в ТКГ. У ее главы – второго президента Леонида Кучмы появилось два заместителя: вице-премьер-министр Алексей Резников и руководитель комитета Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

В профильных подгруппах теперь будут работать заместители министров экономики и обороны Юлия Свириденко и Андрей Полищук, а также главы парламентских комитетов по вопросам правовой и социальной политики – Андрей Костин и Галина Третьякова.

"Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", – отметил Ермак.

Он уверен, что это решение позволит значительно увеличить эффективность работы ТКГ, а Украина отныне станет "инициатором и доминирующей стороной переговоров". На заседании контактной группы 14 мая России и ОБСЕ предложат также расширить и повысить уровень своих делегаций.

Источник РБК-Украина, осведомленный с ходом переговорных процессов, рассказывает, что по задумке Банковой, российскую власть теперь поставили перед выбором. Если она не сделает ответный шаг, и не пришлет в Минск собственных представителей уровня замминистров или депутатов, как сделала Украина, тогда официальный Киев сможет напирать на то, что именно РФ не хочет добиваться мира на Донбассе.

"Наши немецкие партнеры в лице господина Хайко Мааса (глава МИД Германии, – ред.) прямо обозначили позицию РФ в "Минске" – сторона международного военного конфликта на территории нашей страны. Поэтому все эти инсинуации России о том, что они "посредник" где-то там, выглядят просто смешно", – сказал собеседник издания.

По его словам, если Москва пришлет в Минск каких-либо одиозных персонажей, это также будет свидетельствовать о нежелании РФ вести конструктивный диалог. Если же Кремль делегирует в ТКГ вполне адекватных представителей, тогда с ними можно будет вести диалог по всем пунктам повестки дня минских переговоров.

Также на Банковой рассчитывают, что эта рокировка поможет ускорить достижение мира на Донбассе. По основным вопросам, которые на видеоконференциях обсуждают участники ТКГ, особого прогресса пока не видно. Уже пару месяцев, по заявлениям представителей украинской власти, подготовка к разведению сил и средств на новых участках находится "на финальном этапе".

Новые КПВВ открывать пока никто не спешит, потому как боевики закрыли линию разграничения из-за пандемии коронавируса. На Пасху произошел очередной этап освобождения и передачи удерживаемых лиц – впервые на подконтрольную территорию вернулось больше людей, чем уехало к оккупантам. Однако правозащитники говорят, что такими темпами проблему не решить, ведь "обменный фонд" пополняется куда быстрее, чем Украине удается вытаскивать своих.

Согласно свежим данным СБУ, "на подвалах" боевиков на Донбассе сидят 214 человек. Прошлой осенью в списке было 227 имен, так что, несмотря на два обмена, которые прошли с тех пор – динамика негативная.

Да и, откровенно говоря, выглядит так, что "та сторона" отдает тех, кого хочет отдавать. Один из вернувшихся в рамках "пасхального обмена" сразу после обсервации отправился в СИЗО. Его подозревают в организованном групповом мошенничестве в особо крупном размере.

"Если завтра нам предложат обмен одного на одного – мы тоже будем радоваться и обменивать", – сказал Владимир Зеленский после успешного освобождения 20 украинцев из плена. Банковая в этом вопросе следует политике "своих не бросаем".

В то же время родственники пленных время от времени устраивают под Офисом президента акции, призывая привлечь их к обменному процессу. Они утверждают, что в списки среди прочих попадают люди, которые не имеют отношения к войне на Донбассе.

Сам Зеленский и его ближайшее окружение не единожды утверждали, что на мирные переговоры у них есть время до конца года, иначе будет задействован "план Б". Согласно Минским соглашениям пятилетней давности, финальной точкой станут выборы на деоккупированных территориях, и только тогда Украина получит контроль над своей границей. Новая команда пытается поменять местами эти пункты, но Кремль категорически отказывается переписывать документ.

"Выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно, совместно с международными институциями, нужна безопасность и только потом выборы", – заявил Андрей Ермак.

Самый оптимальный вариант для власти – провести их осенью, когда пройдут местные выборы по всей стране. В то же время, согласно законодательству, избирательная кампания на очередных выборах начинается за 90 дней до голосования. А перед этим международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ еще должны сделать вывод о принципиальной возможности проведения демократических выборов в ОРДЛО.

При этом 25 октября власть считает желательной датой проведения выборов на территории ОРДЛО, но вполне допускает и небольшой сдвиг по срокам. Однако на Банковой не устают повторять, что бесконечно мирные переговоры длиться не могут и не будут.