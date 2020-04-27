Вся президентская рать: как Зеленский формирует команду власти и кто ему в этом помогает

Зеленский подбирает кадры на ключевые посты (фото: Офис президента)

Год назад Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины. Многие из тех, кто был причастен к его триумфу и помогал ему делать первые шаги на должности главы государства, за это время остались за бортом. При этом на ключевые посты все чаще претендуют люди с неоднозначной репутацией.

Соратники президента говорят, что он ценит лояльность прежде всего. Потому и кадровая политика Банковой, которая, по сути, формирует повестку как для парламента, так и для правительства, выглядит несколько хаотично. Как Зеленский выбирает людей на ключевые должности во власти – в материале РБК-Украина.

За год правления Владимира Зеленского в Украине сменилось два Кабинета министров. И если первый достался ему в наследство от предшественников, то второй, состоящий из "новых лиц", пришлось менять на "правительство для людей" в начале коронавирусного кризиса. При этом двое ключевых министров: финансов и здравоохранения – в Кабмине Дениса Шмыгаля проработали меньше месяца.

Это далеко не единственный, но показательный пример того, как формируется властная команда в последнее время. Президент требует от министров и глав ключевых ведомств быстрых результатов и личной лояльности, в противном случае на должности им долго не продержаться. Например, министр Кабмина Олег Немчинов после назначения был вынужден извиняться перед фракцией за нелестные высказывания в адрес Зеленского в соцсетях годичной давности.

"Что я понял еще во время избирательной кампании – Зеленский не особо ценит людей не из ближайшего круга. Потому легко попрощался с Данилюком, например, или с тем же Богданом и Рябошапкой. При назначении он однозначно больше ценит лояльность, чем другие качества. Баканов и Венедиктова – этому пример, даже Аваков в какой-то мере", – отметил в разговоре с РБК-Украина бывший соратник президента.

Кадровая история

"У нас нет неприкасаемых. И это касается и правительства… Уверен, что президент должен за этим следить. Если кто-то из министров завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я как президент будут влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока не сделаем идеальное правительство", – сказал Зеленский в фильме, посвященном годовщине его президентства.

Он добавил, что замена ждет и генерального прокурора Ирину Венедиктову, если она "не покажет результат". По сути, этот посыл направлен практически на всех, кому Зеленский доверил управление государством. Исключение составляет разве что круг ближайших друзей и давних соратников. Например, сложно представить, чтобы президент уволил своего первого помощника Сергея Шефира, с которым он начинал актерскую карьеру в команде КВН "95 квартал". Вместе они набирали и первую команду для похода во власть.

"Было несколько самых близких к Зеленскому людей, которые приводили своих друзей или коллег в команду. На первых встречах экспертов год назад сидели почти всегда братья Шефиры, Разумков, Баканов и Костюк. Потом мы думали, как создать группу людей вокруг Зеленского, которым доверяли бы иностранные партнеры и бизнес. Потому что вокруг была реальная солянка с хаосом в голове. Один утверждал, что МВФ – зло, мы еле удерживали его не говорить это публично", – объяснил изданию представитель первой Зе-команды.

После победы на выборах в окружении Зеленского появилась идея создать некий совет по отбору кандидатов на ключевые должности, но она "не взлетела". Кадровую политику поначалу определяли сам президент, глава его Офиса Андрей Богдан и первый помощник Сергей Шефир. Один из бывших насельников Банковой утверждает, что на встречах присутствовал и Андрей Ермак, но свои замечания к предложенным кандидатурам он якобы высказывал Зеленскому уже тет-а-тет.

Со временем круг людей, которые предлагали претендентов на госдолжности, расширялся. В процессе участвовали и "кварталовцы", в частности народный депутат Юрий Корявченков ("Юзик"). Собеседник, знакомый с ходом отбора, рассказал, что бывали случаи, когда в ОП приносили неоднозначных кандидатов. Некоторых из них президенту якобы представляли как "друзей "Квартала".

В публичной же плоскости новая команда еще прошлым летом предложила два варианта для выбора чиновников и кандидатов в депутаты: проект Lift и консультации с международными рекрутинговыми и HR-агентствами. Но масштабных результатов они не показали. По словам одного из старых членов команды Зеленского, ранее кадровая система в государстве строилась по олигархическому принципу и ее захотели изменить.

"Все знали, что этот замминистра – от одного олигарха, этот – от другого и так далее. Нас это не устраивало, мы от этой системы отказались, а новую так нормально и не построили, проект "Лифт" забросили. В итоге, этот "Лифт" застрял между этажами и уже никуда не едет", – сказал собеседник издания.

По его словам, сейчас у нынешнего главы ОП есть новая идея: создать своего рода хедхантинговое агентство на основе Академии государственного управления, но над этой идеей еще надо будет много работать.

В комментарии РБК-Украина глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что "из-за беспрецедентных вызовов и рисков, возникших перед страной в этом году, очень важно постоянное взаимодействие всех ветвей власти". Потому, по его словам, ОП каждый день проводит совещания с представителями правительства, государственными администрациями различных уровней и городскими головами для координации и оперативного выполнения многих задач.

"В том числе, президент Украины с премьер-министром обсуждают кандидатуры на принципиальные должности. Они дискутируют, взвешивают все плюсы и минусы. Это нормальная командная работа ответственных людей, которые хорошо понимают, что только так можно достичь эффективных результатов. Чаще всего или я, или первый помощник президента Сергей Шефир участвуем в этих совещаниях для оперативного предоставления главе государства нужной ему информации, фиксации поручений и обсуждения новых идей", – добавил Ермак.

Замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко в комментарии РБК-Украина объяснил, что всеми политическими назначениями занимается Офис президента и лично Владимир Зеленский.

"Если речь о ЦОИВ (центральный орган исполнительной власти, – ред.), то тут предложения могут вносить профильные министры, если речь о главах ОГА – то первый замглавы ОП Сергей Трофимов. В целом, по каждому направлению в Офисе есть профильные люди", – уточнил он.

"Кадровая комиссия", отвечающая за подбор кандидатов на высокие должности, не ограничивается только президентом, Ермаком и Шефиром. К этой работе привлекают и премьера с министрами, и даже отдельных депутатов, согласно их профилю. При этом в назначение людей на уровне заместителей министра Зеленский, как уверяют собеседники, не вмешивается.

"Высокие должности президент рассматривает сам, конечно, за ним всегда остается последнее слово. Но если команда не соглашается, он принимает это", – добавил один из источников.

Собеседник РБК-Украина также признает системный кадровый кризис, по его словам, многих министров "просто не на кого менять". А если перевести на работу в Кабмин кого-то из глав профильных комитетов ВР, тогда оголится уже соответствующее направление в парламенте.

Скамейка запасных

К примеру, кандидатура Ильи Емца на пост главы Минздрава появилась после того, как Зеленский проводил совещания с врачами относительно запуска второго этапа медицинской реформы, еще в феврале, до начала эпидемии в Украине. В этих совещаниях среди прочих принимал участие и Емец, которому президент предложил возглавить профильное министерство.

Правда, меньше чем через месяц на Банковой признали, что он, хоть и "отличный врач, но с эпидемическими вызовами справиться не сумел". Позиции бывшего главы МОЗ пошатнули и обвинения в попытке поставить на госзакупки лекарств своего человека. 30 марта Рада уволила и его, и министра финансов Игоря Уманского. По словам собеседников в правящей фракции, причиной стал его конфликт с премьер-министром.

После увольнения Уманский публично заявил о масштабных коррупционных схемах в Налоговой и Таможенной службах. Их руководители Сергей Верланов и Максим Нефьодов были уволены на заседании Кабмина 24 апреля. Интересно, что их сняли с должностей по так называемой "политической статье". Еще в сентябре в рамках закона "О перезагрузке власти" Рада решила, что правительство в первые четыре месяца работы может уволить чиновника высшей категории фактически без оснований.

В то же время по заявлению экс-главы Минфина парламент создал временную следственную комиссию, а сам он получил должность советника главы ОП.

"Ермак любит врагов делать друзьями. Кроме того, полезно будет держать Уманского как знающего человека, в качестве противовеса на случай, если, например, новый глава налоговой начнет заниматься какими-то схемами", – рассказал информированный собеседник.

Депутаты "Слуги народа" в разговоре с РБК-Украина подчеркивают, что на Банковой куда больше прислушиваются к голосу монобольшинства, чем в начале каденции. Мол, Кабмин Алексея Гончарука назначили без обсуждений, а уже этой весной после встречи с фракцией удалось сбить кандидата на должность главы Минэнерго Ольгу Буславец. Правда, позже она получила это кресло в статусе и.о. по решению правительства. Сейчас продолжается дискуссия о том, станет ли Михаил Саакашвили вице-премьером по реформам.

"Есть как минимум два подхода к кадровой политике. Первый – все предлагают своих кандидатов. Кого-то Шмыгаль предложил, кого-то из губернаторов – Трофимов, кого-то самому Трофимову предложили и так далее. Накапливаются целые стопки таких предложений. Второй подход – это креатив, от Зеленского и "квартальщиков". Отличный пример – Саакашвили. Вот ходит такой прекрасный яркий товарищ без дела, давайте его назначим. Тем более, правительству очень сильно не хватает ярких спикеров", – пояснил изданию представитель команды президента на правах анонимности.

По приблизительным подсчетам, на данный момент немногим больше половины фракции СН готовы отдать голоса за это назначение. Источник в руководстве фракции утверждает, что без личного вмешательства президента шансы на поддержку Саакашвили большинством практически равны нулю. Другой собеседник прогнозирует, что в конечном счете голоса все же соберут, в том числе, благодаря поддержке депутатов других фракций и групп, этим уже активно занялись в Офисе президента.

В "Слуге народа" против назначения Саакашвили выступает, в частности, небольшая группа депутатов, близкая к главе МВД Арсену Авакову, с которым у бывшего главы Одесской ОГА случился широко известный конфликт на заседании Национального совета реформ в декабре 2015 года.

"Если бы дело было только в "аваковских", проблемы вообще бы не было. Но у многих наших другие претензии к Саакашвили. Первое – прорыв границы, второе – его "Майдан" (серия протестных акций в конце 2017 - начале 2018 года, – ред.), когда случился, например, захват Октябрського дворца. Даже если была какая-то провокация, то что ты за лидер, если не можешь со своими же людьми справиться", – передал собеседник настроения части депутатов монобольшинства.

По его прогнозу, если за назначение Саакашвили вице-премьером голосов в Раде так и не соберут, тогда для экс-президента Грузии могут найти другое место, например, президентского уполномоченного по реформам. Ему также якобы предлагали должность замглавы ОП, но он от нее отказался.

Другой источник издания рассказал, что идею с привлечением Саакашвили во власть продвигал еще Андрей Богдан, причем рассматривались разные варианты, к примеру, руководство таможней. По одной из версий, актуализировал эту идею новый глава Офиса президента Андрей Ермак.

Сам он объяснил РБК-Украина, что предложение пригласить Михаила Саакашвили в правительство возникло на одном из совещаний с Владимиром Зеленским. При этом Ермак отметил, что "не может сказать, что эта идея была озвучена кем-то одним", но уточнил, что давно знаком с экс-президентом Грузии.

"Мы с господином Саакашвили выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Более того, за десятки лет работы в юриспруденции я успел познакомиться с большинством украинских политиков и бизнесменов. Достаточно сложно найти кого-то, с кем я не знаком", – сказал глава ОП.

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что нынешние кадровые проблемы вызваны в том числе не особо удачной реформой госслужбы, проводившейся при прошлой власти. При этом он подчеркивает, что новая команда формирует кадровые резервы и готова оперативно заменять тех чиновников, которые не справляются со своей работой.

"Сейчас стоит задача сделать госслужбу привлекательной, и это касается не только топ-должностей. Большие проблемы есть и в среднем звене управления, у нас 10 тысяч должностей в категории "Б", – объяснил депутат.

Большинство опрошенных РБК-Украина представителей властной команды сходятся на том, что Банковая переживает серьезный кадровый кризис, ведь "скамейка запасных очень короткая". От того время от времени в медиапространстве появляются кандидатуры из числа "крепких хозяйственников" времен экс-президента Виктора Януковича по типу Сергея Тигипко и Василия Цушко. Правда, назначить их практически невозможно, ведь они подпадают под люстрацию, если, конечно, ее не отменит Конституционный суд.