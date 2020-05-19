Зеленский проведет пресс-конференцию: о чем будет говорить президент

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во время встречи с журналистами Зеленский отчитается о результатах первого года работы

На утро 20 мая запланирована пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Спустя год после вступления на пост главы государства Зеленский проведет встречу с журналистами в Мариинском дворце. Что известно о предстоящем мероприятии - подробно на РБК-Украина.

Пресс-конференция с ограниченным доступом

В Офисе президента анонсировали встречу президента с представителями СМИ на 20 мая. Мероприятие начнется в 10:30 в парковой части Мариинского дворца. Владимир Зеленский даст пресс-конференцию ровно через год после своей инаугурации, которая проходила в Мариинском парке 20 мая 2019.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в организацию мероприятия. В ОПУ отметили, что из-за карантинного режима количество участников пресс-конференции будет ограничено. От каждого СМИ могут аккредитоваться по одному журналисту и одному фотографу или видеооператору.

Онлайн-трансляция конференции президента 20 мая состоится на официальных страницах ОП в соцсетях.

Зеленский отчитается по итогам года президентства

16 мая руководитель ОП Андрей Ермак рассказал о намерениях президента Украины провести встречу с журналистами, на которой Зеленский планирует рассказать о результатах работы за 12 месяцев на посту главы государства.

"Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства", - заявил Ермак во время встречи с послами стран ЕС и "Большой семерки".

Стоит отметить, что встреча главы государства с журналистами была запланирована на апрель, к дате объявления победы Владимира Зеленского на прошлогодних выборах. Однако из-за ситуации с коронавирусом пресс-конференцию перенесли до окончания карантина.

22 апреля на официальной странице ОПУ в соцсетях и в эфире нескольких телеканалов состоялся премьерный показ фильма "Год президента Зеленского" . Тогда же в Офисе президента пообещали, что после карантина глава государства вживую устроит конференцию для представителей СМИ, "на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства".

Осенний пресс-марафон

Первая большая встреча Владимира Зеленского со СМИ состоялась 10 октября 2019 года в формате пресс-марафона. Общение с журналистами проходило на территории KyivFoodMarket и длилось на протяжении 14 часов. В мероприятии участвовало около 300 представителей средств массовой информации, и пресс-марафон побил мировой рекорд по продолжительности.

Во время конференции осенью 2019 года обсуждались вопросы о возобновлении "нормандского формата", возможной личной встрече Зеленского с президентом РФ Путиным, тарифах на коммунальные услуги, зарплатах, местных выборах.

Автор: Анна Березина