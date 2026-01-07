Старт реформи ринку праці. Україна оновить Трудовий кодекс: ключові зміни

В середу, 7 січня, Кабінет міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має запустити реформу ринку праці. Міністерство економіки працювало над документом більш ніж два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко в Telegram .

"Ринок праці в Україні досі функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. За цей час змінилися структура економіки, формати зайнятості та потреби роботодавців і працівників. Новий Трудовий кодекс це враховує та формує зрозумілі правила трудових відносин", - йдеться у її заяві.

Прем'єр пояснила, що уряд прагне зробити ринок праці більш інклюзивним і залучити тих людей, які наразі залишаються поза ним. Йдеться про жінок, молодь, ветеранів та осіб з інвалідністю.

Які зміни чекають на українців:

Чіткі ознаки трудових відносин . Новий Кодекс визначає вісім ознак трудових відносин, що дасть можливість зменшити правову невизначеність та вивести зайнятість "з тіні".

. Новий Кодекс визначає вісім ознак трудових відносин, що дасть можливість зменшити правову невизначеність та вивести зайнятість "з тіні". Гнучкі трудові договори . Типів трудових договорів побільшає з 6 до 9. Документ чітко врегульовує сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, нефіксований робочий час. До того ж працівник зможе укладати з роботодавцем кілька типів трудових договорів.

. Типів трудових договорів побільшає з 6 до 9. Документ чітко врегульовує сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, нефіксований робочий час. До того ж працівник зможе укладати з роботодавцем кілька типів трудових договорів. Цифровізація трудових відносин . Електронні документи матимуть у трудових відносинах таку ж силу, як і паперові.

. Електронні документи матимуть у трудових відносинах таку ж силу, як і паперові. Прозорий механізм визначення зарплат згідно з європейськими стандартами . Рівень мінімалки буде визначатись як відсоток від середньої зарплати, який встановлюватиме уряд.

. Рівень мінімалки буде визначатись як відсоток від середньої зарплати, який встановлюватиме уряд. Гнучкі режими праці для працівників, які мають дітей , а також більше можливостей для них.

, а також більше можливостей для них. Реформа інспекції праці : впроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірок.

: впроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірок. Розширення можливостей для працевлаштування молоді. Зокрема Кодекс впроваджує учнівський трудовий договір, який дозволить поєднувати навчання і першу роботу.

"Наступний крок - розгляд проєкту в першому читанні в залі парламенту. Розраховуємо на підтримку народних депутатів та конструктивну роботу над документом між читаннями", - зазначила Свириденко.