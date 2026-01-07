ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Старт реформи ринку праці. Україна оновить Трудовий кодекс: ключові зміни

Україна, Середа 07 січня 2026 20:40
UA EN RU
Старт реформи ринку праці. Україна оновить Трудовий кодекс: ключові зміни Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (facebook.com KabminUA)
Автор: Валерій Ульяненко

В середу, 7 січня, Кабінет міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має запустити реформу ринку праці. Міністерство економіки працювало над документом більш ніж два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко в Telegram.

"Ринок праці в Україні досі функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. За цей час змінилися структура економіки, формати зайнятості та потреби роботодавців і працівників. Новий Трудовий кодекс це враховує та формує зрозумілі правила трудових відносин", - йдеться у її заяві.

Прем'єр пояснила, що уряд прагне зробити ринок праці більш інклюзивним і залучити тих людей, які наразі залишаються поза ним. Йдеться про жінок, молодь, ветеранів та осіб з інвалідністю.

Які зміни чекають на українців:

  • Чіткі ознаки трудових відносин. Новий Кодекс визначає вісім ознак трудових відносин, що дасть можливість зменшити правову невизначеність та вивести зайнятість "з тіні".
  • Гнучкі трудові договори. Типів трудових договорів побільшає з 6 до 9. Документ чітко врегульовує сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, нефіксований робочий час. До того ж працівник зможе укладати з роботодавцем кілька типів трудових договорів.
  • Цифровізація трудових відносин. Електронні документи матимуть у трудових відносинах таку ж силу, як і паперові.
  • Прозорий механізм визначення зарплат згідно з європейськими стандартами. Рівень мінімалки буде визначатись як відсоток від середньої зарплати, який встановлюватиме уряд.
  • Гнучкі режими праці для працівників, які мають дітей, а також більше можливостей для них.
  • Реформа інспекції праці: впроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірок.
  • Розширення можливостей для працевлаштування молоді. Зокрема Кодекс впроваджує учнівський трудовий договір, який дозволить поєднувати навчання і першу роботу.

"Наступний крок - розгляд проєкту в першому читанні в залі парламенту. Розраховуємо на підтримку народних депутатів та конструктивну роботу над документом між читаннями", - зазначила Свириденко.

Нагадаємо, сфера оборони, будівництво та автосервіс залишаються лідерами за рівнем доходів, тоді як найбільший приріст зарплат спостерігається у сервісних професіях та роботі за кордоном.

Зазначимо, український ринок праці продовжує перебудовуватися. У кількох сферах кількість вакансій за останні чотири роки впала настільки різко, що деякі професії фактично "вимиваються" з ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія Свириденко Трудовой кодекс
Новини
Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський
Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка