ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Роботодавці більше не шукають цих спеціалістів: кому стало важче знайти роботу в Україні

Вівторок 02 грудня 2025 06:40
UA EN RU
Роботодавці більше не шукають цих спеціалістів: кому стало важче знайти роботу в Україні Фото: Співбесіда під час пошуку роботи (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Український ринок праці продовжує перебудовуватися, і деякі зміни вже стають помітними навіть неозброєним оком. У кількох сферах кількість вакансій за останні чотири роки впала настільки різко, що деякі професії фактично "вимиваються" з ринку.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Найбільше просіли клінінг і домашній персонал

Найгостріше зниження - у сфері клінінгу та домашнього персоналу. Це коменданти, адміністратори хостелів, прибиральники, майстри з мийки, санітарки.

У 2021 році роботодавці розміщували майже 4 тисячі таких вакансій. У 2025-му - лише 198. Це падіння на 95%, яке фактично означає переформатування всього напряму.

HoReCa також змінюється

Готельно-ресторанний бізнес традиційно був серед сфер із високою кадровою потребою. Але війна, економічна турбулентність і зменшення туристичного потоку різко вплинули на нього: вакансій на кшталт піцайоло, кальянщиків, мангальників чи вантажників стало на 91% менше.

Подібна ситуація і з менеджерами в HoReCa - ринок скоротився майже вдесятеро.

Таксі, логістика, роздріб: попит падає

Ще одна помітна тенденція - різке скорочення пропозицій для таксистів. У 2021 році було майже 3 тисячі вакансій, нині - ледь понад 270. Це мінус 90%.

Логістика також просіла:

  • далекобійників шукають удвічі рідше,
  • товарознавців - майже вдвічі менше,
  • супервайзерів у торгівлі - у чотири рази менше.

Робітничі та офісні професії не виняток

Попит на низку спеціальностей теж помітно знижується:

  • кондитерів шукають на 69% рідше,
  • зварювальників - на 47%,
  • бухгалтерів - на 62%,
  • секретарів - на 41%,
  • менеджерів із продажу - на 48%.

Тобто скорочення стосується як "офісних", так і "робітничих" вакансій.

Чому це відбувається

Аналітики пояснюють тенденцію поєднанням кількох факторів:

  • автоматизація процесів,
  • зміна бізнес-пріоритетів,
  • скорочення витрат компаній,
  • загальна економічна невизначеність,
  • релокація бізнесу або закриття частини підприємств через війну.

Ринок праці фактично переформатовує попит. Частина професій втрачає актуальність, натомість зростають інші категорії - виробництво, логістика, торгівля з бронюванням, сезонні роботи, вакансії з гнучким графіком.

Фахівці прогнозують, що розвиток ринку залежатиме від темпів економічного відновлення та готовності компаній розширювати штати. Якщо ситуація стабілізується, деякі сфери можуть повернути втрачені позиції. Якщо ж ні - тенденція до скорочення може лише посилитися.

Раніше РБК-Україна писало, що за 10 місяців 2025 року роботодавці подали до Державної служби зайнятості майже 400 тисяч вакансій, що на 14% більше, ніж торік. Найчастіше шукали працівників у сфері торгівлі та послуг, зокрема підсобних робітників, продавців і водіїв.

Також ми розповідали, що в Україні стрімко зростає кількість вакансій із можливістю бронювання - за рік їх стало у вісім разів більше, особливо в робітничих спеціальностях. Найбільше пропозицій - у виробництві, будівництві, торгівлі та логістиці, а попит серед шукачів зріс ще швидше - у 16 разів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Робота в Україні
Новини
Бюджет-2026 відкладається: у Раді не домовилися про голосування 2 грудня, - джерело
Бюджет-2026 відкладається: у Раді не домовилися про голосування 2 грудня, - джерело
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить