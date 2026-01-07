ua en ru
Старт реформы рынка труда. Украина обновит Трудовой кодекс: ключевые изменения

Украина, Среда 07 января 2026 20:40
Старт реформы рынка труда. Украина обновит Трудовой кодекс: ключевые изменения
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 7 января, Кабинет министров принял проект Трудового кодекса Украины, который должен запустить реформу рынка труда. Министерство экономики работало над документом более двух лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

"Рынок труда в Украине до сих пор функционирует по Кодексу законов о труде 1971 года. За это время изменились структура экономики, форматы занятости и потребности работодателей и работников. Новый Трудовой кодекс это учитывает и формирует понятные правила трудовых отношений", - говорится в ее заявлении.

Премьер пояснила, что правительство стремится сделать рынок труда более инклюзивным и привлечь тех людей, которые сейчас остаются вне его. Речь идет о женщинах, молодежи, ветеранах и лицах с инвалидностью.

Какие изменения ждут украинцев:

  • Четкие признаки трудовых отношений. Новый Кодекс определяет восемь признаков трудовых отношений, что позволит уменьшить правовую неопределенность и вывести занятость "из тени".
  • Гибкие трудовые договоры. Типов трудовых договоров станет больше с 6 до 9. Документ четко регулирует современные форматы работы: дистанционная, надомная, нефиксированное рабочее время. К тому же работник сможет заключать с работодателем несколько типов трудовых договоров.
  • Цифровизация трудовых отношений. Электронные документы будут иметь в трудовых отношениях такую же силу, как и бумажные.
  • Прозрачный механизм определения зарплат в соответствии с европейскими стандартами. Уровень минималки будет определяться как процент от средней зарплаты, который будет устанавливать правительство.
  • Гибкие режимы труда для работников, имеющих детей, а также больше возможностей для них.
  • Реформа инспекции труда: внедряется риск-ориентированный подход к проверкам.
  • Расширение возможностей для трудоустройства молодежи. В частности Кодекс внедряет ученический трудовой договор, который позволит совмещать обучение и первую работу.

"Следующий шаг - рассмотрение проекта в первом чтении в зале парламента. Рассчитываем на поддержку народных депутатов и конструктивную работу над документом между чтениями", - отметила Свириденко.

Напомним, сфера обороны, строительство и автосервис остаются лидерами по уровню доходов, тогда как наибольший прирост зарплат наблюдается в сервисных профессиях и работе за рубежом.

Отметим, украинский рынок труда продолжает перестраиваться. В нескольких сферах количество вакансий за последние четыре года упало настолько резко, что некоторые профессии фактически "вымываются" с рынка.

