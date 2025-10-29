Старт опалювального сезону в Україні: де вже подали тепло, а де ще чекають похолодання

В українських регіонах почали запускати опалювальний сезон - рішення ухвалюють з урахуванням температури повітря. Соціальні заклади вже з теплом, а підключення житлових будинків триває.
Про це розповідає РБК-Україна.
У Львові з понеділка почали подавати опалення в житлові будинки, повідомив мер Андрій Садовий. Тепло в оселях львів’ян з’явиться протягом найближчих 2-5 днів. У дитсадках, школах і лікарнях тепло є вже кілька тижнів.
У Тернополі опалювальний сезон офіційно стартував 29 жовтня. Комунальники працюють у посиленому режимі, повне підключення триватиме кілька днів.
На Сумщині тепло подають із 28 жовтня. У Сумах, Конотопі, Ромнах, Глухові, Шостці вже триває підключення житлового фонду, в Охтирці старт заплановано на завтра.
У 17 громадах Харківщини, за даними ОВА, працюють понад 60 котелень. Соціальні заклади забезпечені теплом, житловий сектор підключатимуть поетапно. Не отримають опалення лише Куп’янськ і Вовчанськ через бойові дії.
У Черкаській області протягом 2-3 днів тепло подадуть до домівок і установ. Уже обігріваються 40% дитсадків, 50% шкіл і 95% лікарень.
У Миколаєві з 30 жовтня стартує опалення у лікарнях, школах і дитсадках. Для житлового фонду рішення поки не ухвалювали - його приймуть після зниження середньодобової температури.
Запорізька область повністю готова до початку сезону, але чекатиме стійкого зниження температури до +8°C, щоб уникнути зайвих витрат і перевантаження енергосистеми.
Нагадаємо, за дорученням президента Володимира Зеленського, регіони самостійно визначають дату старту опалювального сезону з урахуванням погоди та безпекової ситуації.
У Львівській області опалення подали вже у 72 громадах, що становить 99%. До теплопостачання підключили більшість садочків, шкіл і лікарень.
У Києві опалювальний сезон для житлового фонду стартує 29 жовтня. Раніше тепло подали до шкіл, дитсадків і лікарень. У Київській області також розпочали подачу тепла до житлових будинків. Підключення відбувається поступово - за заявками обслуговуючих організацій та з урахуванням температури.
У Івано-Франківську рішення про запуск опалення ухвалили 28 жовтня, тепло в оселях обіцяють уже найближчими днями.
Натомість у Полтаві опалювальний сезон стартує пізніше - 3 листопада, після стійкого зниження середньодобової температури до +8°C.
