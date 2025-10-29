UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Старт опалювального сезону в Україні: де вже подали тепло, а де ще чекають похолодання

Фото: Початок опалювального сезону в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В українських регіонах почали запускати опалювальний сезон - рішення ухвалюють з урахуванням температури повітря. Соціальні заклади вже з теплом, а підключення житлових будинків триває.

Про це розповідає РБК-Україна.

Львів, Тернопіль, Суми та Харків - уже з теплом

У Львові з понеділка почали подавати опалення в житлові будинки, повідомив мер Андрій Садовий. Тепло в оселях львів’ян з’явиться протягом найближчих 2-5 днів. У дитсадках, школах і лікарнях тепло є вже кілька тижнів.

У Тернополі опалювальний сезон офіційно стартував 29 жовтня. Комунальники працюють у посиленому режимі, повне підключення триватиме кілька днів.

На Сумщині тепло подають із 28 жовтня. У Сумах, Конотопі, Ромнах, Глухові, Шостці вже триває підключення житлового фонду, в Охтирці старт заплановано на завтра.

У 17 громадах Харківщини, за даними ОВА, працюють понад 60 котелень. Соціальні заклади забезпечені теплом, житловий сектор підключатимуть поетапно. Не отримають опалення лише Куп’янськ і Вовчанськ через бойові дії.

Деякі регіони не спішать подавати тепло

У Черкаській області протягом 2-3 днів тепло подадуть до домівок і установ. Уже обігріваються 40% дитсадків, 50% шкіл і 95% лікарень.

У Миколаєві з 30 жовтня стартує опалення у лікарнях, школах і дитсадках. Для житлового фонду рішення поки не ухвалювали - його приймуть після зниження середньодобової температури.

Запорізька область повністю готова до початку сезону, але чекатиме стійкого зниження температури до +8°C, щоб уникнути зайвих витрат і перевантаження енергосистеми.

Хто раніше визначився з датою початку опалювального сезону

Нагадаємо, за дорученням президента Володимира Зеленського, регіони самостійно визначають дату старту опалювального сезону з урахуванням погоди та безпекової ситуації.

У Львівській області опалення подали вже у 72 громадах, що становить 99%. До теплопостачання підключили більшість садочків, шкіл і лікарень.

У Києві опалювальний сезон для житлового фонду стартує 29 жовтня. Раніше тепло подали до шкіл, дитсадків і лікарень. У Київській області також розпочали подачу тепла до житлових будинків. Підключення відбувається поступово - за заявками обслуговуючих організацій та з урахуванням температури.

У Івано-Франківську рішення про запуск опалення ухвалили 28 жовтня, тепло в оселях обіцяють уже найближчими днями.

Натомість у Полтаві опалювальний сезон стартує пізніше - 3 листопада, після стійкого зниження середньодобової температури до +8°C.

При підготовці матеріалу були використані такі джерела: повідомлення Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, міського голови Львова Андрія Садового, міського голови Тернополя Сергія Надала, очільника Сумської ОВА Олега Григорова, Запорізької ОВА, коментар журналістам керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опалювальный сезон