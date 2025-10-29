На Львівщині розпочався опалювальний сезон: тепло вже подали у 99% громад

У Львівській області стартував опалювальний сезон для населення. Станом на ранок 29 жовтня опалення вже подали у 72 громадах області, що становить 99%.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького .

Як зазначив Козицький, відбулася нарада з головами територіальних громад щодо проходження осінньо-зимового періоду. Обговорили готовність соціальної інфраструктури, житлового фонду та комунальних служб до стабільного теплопостачання.

За дорученням президента Володимира Зеленського у регіоні розпочали подачу тепла до помешкань мешканців. До теплопостачання підключили:

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що офіційний старт опалювального сезону в Україні відбувся 28 жовтня, хоча в багатьох громадах тепло вже подали до об’єктів соціальної сфери.

Глава держави зазначив, що енергетична ситуація залишається стабільною: країна активно готується до зими, відновлює пошкоджену інфраструктуру та співпрацює з міжнародними партнерами для підтримки енергосистеми. Україна вже забезпечила близько 70% фінансування, необхідного для імпорту газу.

Як писало РБК-Україна, опалювальний сезон стартував у більшості областей, часткове підключення відбулося у 13 регіонах. Понад половина об’єктів соціальної сфери, зокрема школи, дитсадки та лікарні, вже отримали тепло.