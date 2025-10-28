В Івано-Франківську стартує опалювальний сезон: коли подадуть тепло в оселі

Сьогодні, 28 жовтня, в Івано-Франківську прийняли рішення про початок опалювального сезону. Тепло обіцяють подавати в оселі містян уже у вівторок ввечері.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Він зазначає, що підписав розпорядження про початок подачі тепла у житлові будинки міста. За його словами, рішення ухвалене після дозволу президента України. Опалення вже запустили у лікарнях та дитсадках, де є котельні на альтернативних видах палива. Мешканцям нагадали, що у разі проблем з теплом можна звертатися за телефонами: 1580, 067 010 1580, 050 010 1580.